Посланці Трампа їдуть до Москви та Києва: CNN пояснили, чому дипломатичний прорив малоймовірний

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Москву та Київ із пропозиціями щодо припинення війни. Переговори вважають важливими, проте дипломатичне рішення для швидкого завершення бойових дій наразі залишається малоймовірним.

Про це повідомляє видання CNN.

Чому візит Віткоффа та Кушнера може нічого не змінити?

Американські переговірники розраховують провести зустрічі вже цими вихідними, причому недільний візит до української столиці стане для них першим від початку нинішньої дипломатичної місії. Про підготовку поїздки офіційно оголосив Дональд Трамп у Білому домі, відзначивши високий рівень своїх представників.

Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговірників. Вони виконали чудову роботу, і ми відправили їх, щоб подивитися, чи зможемо ми щось зробити,

– заявив американський президент.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття американської делегації до Києва 6 вересня після їхніх перемовин у російській столиці. Українська сторона забезпечить нормальне функціонування повітряного простору для прольоту делегації та очікує від Росії дотримання дзеркального режиму тиші на час проведення зустрічей.

Основною перешкодою для досягнення угоди залишається позиція Володимира Путіна, який досі наполягає на максималістських вимогах. Москва вимагає передачі під свій контроль значних українських територій, відмови Києва від вступу до НАТО та суттєвого скорочення українських збройних сил, що є категорично неприйнятним для України.

У Кремлі також не бачать підстав для прориву, адже попередні контакти не дали результатів. Російська сторона не демонструє готовності поступатися своїми претензіями та продовжує масовані повітряні удари по українських містах.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, намагається зірвати поїздку американських представників до України. В ISW зазначають, що Володимир Путін не демонструє готовності гарантувати безпеку делегації під час її перебування в Києві, що може свідчити про небажання Кремля визнавати США посередником у мирних переговорах. Своєю чергою, Віткофф і Кушнер, за даними джерел, висловлювали занепокоєння щодо власної безпеки.