Поводився, ніби велике цабе: в Чехії виник гучний скандал через візит прем'єра Словаччини

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 24 листопада здійснив візит до Чехії, який міг і не відбутися. Керівництво Чехії обурила зухвала поведінка Фіцо, через що візит хотіли скасувати.

Президент Чехії Петр Павел хотів відмовити у візиті Фіцо, оскільки прем'єр Словаччини наполягав на даті, яка була незручною і для Павела, і для інших високопосадовців.

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Дату візиту до Чехії – п'ятницю, 24 листопада, – запропонував сам Фіцо. Окрім Павела, дата не влаштовувала голів верхньої та нижньої палат чеського парламенту Мілоша Вистрчила і Маркету Пекарову Адамову.

Як повідомляє джерело чеських ЗМІ, Пекарова Адамова й Вистрчил планували поїхати в Україну. Водночас президента Чехії взагалі не повинно було бути в Празі.

Напруги ситуації додало те, що чеській стороні стало відомо, що паралельно з офіційними зустрічами Фіцо запланував побачитись з експрезидентами Чехії Мілошем Земаном і Вацлавом Клаусом. Клаус відмовився, адже перебуває у Швейцарії.

Також прем'єр Словаччини хотів зустрітися з головою чеського опозиційного руху ANO та експрем'єром Андреєм Бабішем.

Ситуація обурила Павела, оскільки Фіцо не лише проігнорував плани високопосадовців Чехії, а й запланував у межах першого офіційного візиту до країни зустрітись із лідером опозиції.

"Це абсолютно неприйнятно з дипломатичного погляду", – підкреслило джерело Novinky.cz.

За даними видання, Павел обмірковував скасування візиту Фіцо. У ситуацію втрутилася президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка переконала Павела піти на поступки. У підсумку словацький прем'єр приїхав та зустрівся з президентом Чехії.

"Президента Павела турбував той факт, що Фіцо не зробив жодного дружнього кроку назустріч Чехії. Він поводився так, ніби йому все одно", – розповіло джерело в оточенні чеського президента.

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