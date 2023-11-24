Поводився, ніби велике цабе: в Чехії виник гучний скандал через візит прем'єра Словаччини
Джерело:Novinky.cz
Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 24 листопада здійснив візит до Чехії, який міг і не відбутися. Керівництво Чехії обурила зухвала поведінка Фіцо, через що візит хотіли скасувати.
Президент Чехії Петр Павел хотів відмовити у візиті Фіцо, оскільки прем'єр Словаччини наполягав на даті, яка була незручною і для Павела, і для інших високопосадовців.
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Фіцо завадив чеським високопосадовцям поїхати в Україну
Дату візиту до Чехії – п'ятницю, 24 листопада, – запропонував сам Фіцо. Окрім Павела, дата не влаштовувала голів верхньої та нижньої палат чеського парламенту Мілоша Вистрчила і Маркету Пекарову Адамову.
Як повідомляє джерело чеських ЗМІ, Пекарова Адамова й Вистрчил планували поїхати в Україну. Водночас президента Чехії взагалі не повинно було бути в Празі.
Напруги ситуації додало те, що чеській стороні стало відомо, що паралельно з офіційними зустрічами Фіцо запланував побачитись з експрезидентами Чехії Мілошем Земаном і Вацлавом Клаусом. Клаус відмовився, адже перебуває у Швейцарії.
Також прем'єр Словаччини хотів зустрітися з головою чеського опозиційного руху ANO та експрем'єром Андреєм Бабішем.
Ситуація обурила Павела, оскільки Фіцо не лише проігнорував плани високопосадовців Чехії, а й запланував у межах першого офіційного візиту до країни зустрітись із лідером опозиції.
"Це абсолютно неприйнятно з дипломатичного погляду", – підкреслило джерело Novinky.cz.
За даними видання, Павел обмірковував скасування візиту Фіцо. У ситуацію втрутилася президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка переконала Павела піти на поступки. У підсумку словацький прем'єр приїхав та зустрівся з президентом Чехії.
"Президента Павела турбував той факт, що Фіцо не зробив жодного дружнього кроку назустріч Чехії. Він поводився так, ніби йому все одно", – розповіло джерело в оточенні чеського президента.
Фіцо зробив цинічні заяви про війну в Україні
- Під час візиту в Чехію Фіцо заявив, що вважає війну між Україною і Росією "замороженим конфліктом". На його думку, війну нібито не можна завершити шляхом надання зброї українським військовим.
- Після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою в Празі він заявив, що хотів би, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Однак Фіцо не сказав, як цього досягти.
- Водночас у Чехії словацький прем'єр анонсував телефонну розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Фіцо сказав, що не бачить сенсу здійснювати візит до Києва.