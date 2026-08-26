Таємний візит глави ЦРУ до Москви: Пєсков заявив про "контакти спецслужб"

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви. Поїздка відбулася на тлі активізації далекобійних ударів між Росією та Україною й загострення протистояння навколо Ірану.

Як повідомляє видання The Washington Post з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова, приїзд американського високопосадовця пов'язаний із взаємодією по лінії силових відомств.

Що кажуть про візит у Росії?

"Це контакти між службами безпеки", – зазначив речник російського диктатора і відмовився надавати будь-які інші деталі.

Російським пропагандистам з ТАСС Пєсков заявив, що контакти глави ЦРУ з Володимиром Путіним під час його перебування у Росії не планувались.

Раніше Пєсков казав, що Кремль не знає про американський військовий літак, що прибув до московського аеропорту Внуково. Тоді він стверджував, що російська сторона не планує зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня.

Поїздка збіглася із загостренням конфлікту на Близькому Сході, де Москва надає Тегерану розвіддані про розташування військових об'єктів США. У відповідь Міністерство фінансів США розпочало масштабну кампанію санкційного та дипломатичного тиску на іранську економіку.

Аналітики застерігають, що російський президент Володимир Путін може вдатися до військових провокацій проти країн Балтії чи інших членів НАТО. Тим часом Україна та Росія активізували взаємні далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі та військових цілях.

Нагадаємо, попередній відомий візит очільника ЦРУ до столиці Росії відбувся у листопаді 2021 року. Тоді директор відомства Вільям Бернс застеріг Кремль від нападу на Україну, однак за кілька тижнів Москва розпочала повномасштабне вторгнення.