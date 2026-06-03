Напередодні саміту НАТО: політтехнолог припустив причину спонтанного візиту Рютте в Київ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва 3 червня. Це знаковий візит, особливо напередодні проведення саміту Альянсу 7 – 8 липня в Анкарі.

Політтехнолог Юрій Подорожній озвучив 24 Каналу думку, що візит генсека НАТО має дві причини. Зокрема, це бажання узгодити позиції з Києвом, а також продемонструвати це іншим країнам Альянсу.

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"Рютте потрібно узгодити годинники з українським керівництвом. Водночас продемонструвати тим, хто з'їдеться на саміт, що Альянс не тільки дослухається, а й узгоджує з Києвом позиції співпраці. Це знаковий візит, дипломатично важливий саме напередодні проведення саміту", – припустив він.

Зверніть увагу! Саміт НАТО в Анкарі (Туреччина) відбудеться 7 – 8 липня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна візьме участь у ньому.

Подорожній про приїзд Рютте до Києва: дивіться відео

Що відомо про візит Рютте до Києва?

3 червня до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте. Зранку його зустріли на залізничному вокзалі столиці. Організатори перевезення зауважили, що іноземна делегація прибула до столиці без затримок.

В Укрзалізниці також наголосили, що цей візит, як і попередні поїздки міжнародних партнерів, має важливе значення для України. Інші деталі щодо приїзду Рютте до Києва станом на зараз невідомі.