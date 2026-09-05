У цьому Трамп схожий на Путіна: за якої умови лідер США наважиться приїхати до України

Теоретично візит Дональда Трампа до України цілком можливий. Однак найімовірніше він прибуде до Києва лише в одному випадку.

Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов. За його словами, зрозуміло, що наразі перспектива візиту Дональда Трампа до України є надзвичайно далекою.

В якому випадку Трамп може приїхати до України?

На думку Богданова, Трамп може приїхати до України лише в тому разі, якщо знатиме, що тут безпечно. Також це можливо в тому разі, коли мир буде справді близьким. Тоді він цілком може прибути до Києва та повісити собі "медаль миру".

Ми пам'ятаємо історію, де Трамп ховався в фургоні з їжею після саміту НАТО. Він сів на запасний літак, побоюючись, що основний можуть підірвати. При цьому він навіть не попередив команду літака, який полетів без нього. Думаю, це добре описує Трампа. Він в цьому сенсі схожий на Путіна,

– зауважив Богданов.

При цьому, на щастя, Трамп не має такої влади, як у Путіна. Адже Сполучені Штати – демократична країна. Однак в плані боягузництва Трамп дуже схожий на російського диктатор. Але на цей є й об'єктивні причини, адже він пережив замах під час передвиборчої кампанії.

Чи може Трамп приїхати до України: дивіться відео 24 Каналу