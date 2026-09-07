Росіяни не хотіли, щоб оточенню Трампа проводили історичні екскурсії у Києві, – BBC

У неділю, 6 вересня, Київ відвідали Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Спецпосланцям американського президента провели екскурсію Софійським собором.

У Москві були дуже проти такої ініціативи. Про це повідомляє українська служба BBC.

Що відомо про приїзд американських делегатів?

Стів Віткофф та Джаред Кушнер на запрошення української сторони відвідали Софію Київську. Американським делегатам провели невелику екскурсію собором.

Українська служба BBC News посилаючись на свої джерела зазначила, що росіяни були проти, аби у Києві американським спецпосланцям проводили подібні історичні екскурси.

Зверніть увагу! Софійський собор побудований у першій половині ХІ століття. Він відігравав важливу роль не лише у релігійному, а й культурному та політичному житті столиці Київської Русі. Побудував собор київський князь Ярослав Мудрий. Святиня є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

В Офісі Президента поширили відео, на якому можна побачити, що Віткоффу та Кушнеру сподобався такий формат. Також на ньому помітно, що Зеленський проводив більше часу із зятем Дональда Трампа.

Так відбулось органічно, бо по своєму типажу Кушнер із Зеленським схожі. Кушнер постійно має купу якихось папірців, карт, планів, прагматичний. А Віткофф схожий більше на Давида, бо у нього підхід щось на кшталт: "Давайте сядемо в ресторані повечеряємо і поговоримо",

– розповів медіа один з обізнаних співрозмовників.

Проте на відео, яке виклав ОП, спецпредставник США на Близькому Сході під час екскурсії більше спілкувався з Кирилом Будановим.

Зазначимо, Стів Віткофф висловив упевненість, що після переговорів у Києві ситуацію вдасться вирішити позитивно. Водночас Джаред Кушнер вважає, що варто повернутись до тристороннього формату перемовин.