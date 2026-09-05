Кремль не бажає гарантувати безпеку делегації США під час їхнього візиту до України, – ISW

Представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мають відвідати Київ та Москву. Росія намагається зірвати візит американських переговірників до України.

Про це пише ISW.

Що відомо про наміри Москви?

Інститут вивчення війни зазначає, що поведінка Кремля свідчить про небажання Росії гарантувати безпеку американської делегації під час її майбутнього візиту до України. У п'ятницю, 4 вересня, Володимир Зеленський заявив, що спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер відвідають Київ та Москву.

Український лідер називав 6 вересня як можливу дату візиту. Російські пропагандистські ЗМІ також підтвердили, що американські делегати відвідають Росію та Україну.

За інформацією джерел, наближених до адміністрації президента США Дональда Трампа, Віткофф і Кушнер висловлювали занепокоєння щодо своєї безпеки під час поїздки до Києва. Зазначимо, що під час візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 26 серпня Україна на прохання США припинила удари по Московській області.

Водночас Володимир Путін не продемонстрував жодних ознак того, що Росія припинить свої удари під час візиту представників Трампа до Києва.

Очевидна неготовність Путіна гарантувати безпеку американської делегації в Україні свідчить про небажання Кремля визнати США посередником у мирних переговорах і підкреслює зусилля Росії змусити США вести переговори виключно з Росією,

– написали аналітики.

Зазначимо, президент США заявив, що відправляє Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви з конкретною пропозицією щодо припинення війни. Дональд Трамп заявив, що прагне досягти врегулювання конфлікту.