Посланці Трампа підтвердили візит у Київ, – Буданов

Спецпосланники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер підтвердили свій візит у Київ. Це свідчить, що переговорний процес стосовно закінчення війни триває.

Про це заявив глава Офісу Президента, генерал Кирило Буданов на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Цікаво Росія втомилась від візитів посланців Трампа і хоче "новий" формат діалогу, – NYT

Чи очікується візит Кушнера та Віткоффа до Києва?

Кирило Буданов заявив, що переговорний процес буде продовжуватися надалі.

Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція. На жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми б давно вже це зробили,

– наголосив глава ОП.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 червня заявив, що сподівається на візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну найближчим часом. За словами президента, він розраховує на цей приїзд у найближчі 2 тижні.

До цього ще у травні Зеленський казав, що у Києві чекають представників Трампа наприкінці весни – на початку літа. Український лідер наголошував, що ці переговори допоможуть активізувати дипломатичний діалог щодо завершення війни в Україні.

У квітня глава ОП Кирило Буданов зазначав, що візит делегації США очікувався плюс-мінус тиждень після Великодня. Поїздка в Україну для Віткоффа стане першою після відвідувань Москви.