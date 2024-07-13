Зеленський приїхав до Ірландії: експерт-міжнародник пояснив, чим важливий цей візит

Президент України Володимир Зеленський, повертаючи зі Сполучених Штатів, відвідав Ірландію для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом. Крім цього, очікується, що він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, що пройде у Великій Британії.

Український лідер відвідує країни Британських островів, щоб укріпити діалог між нашими державами. Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, додавши, що візити важливі в контексті російсько-української війни.

Дивіться також Зеленський на полях саміту НАТО зустрівся з Макроном і Мелоні

Чого очікувати від закордонних поїздок Зеленського

Велика Британія – це важлива для нас країна, з якою вже підписана безпекова угода. Також вона важлива з того погляду, що там відбуватиметься четвертий саміт Європейської політичної спільноти. Отже, Україна матиме можливість ще більше скоординувати діяльність з партнерами з європейського континенту.

До того ж у Великій Британії недавно відбулися вибори, до влади прийшов новий уряд на чолі з прем'єром Кіром Стармером – лідером лейбористів. Володимир Зеленський зустрічався з ним на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Тепер важливо закріпити цю співпрацю.

Нагадаю, було анонсовано підготовку до підписання нової, всеохопної угоди між Великою Британією та Україною, терміном на 100 років. Можливо, під час цього візиту сторони обговорюватимуть деталі,

– припустив Станіслав Желіховський.

А щодо Ірландії, то також є низка моментів, які можна проговорити з огляду на те, що держава є дружньою до нас. До того ж Ірландія, мабуть, як ніхто інший, чудово розуміє Україну, бо у своїй історії тривалий час не мала державності. Тому є сфери для двосторонньої співпраці.

Пригадуємо, що на початку повномасштабного вторгнення Велика Британія надала нам дуже багато озброєння, яке фактично врятувало Україну в перші дні. Тож варто шукати нові формати, ініціативи та їх поглиблювати.

Крім цього, не треба забувати, що Велика Британія має серйозний вплив на міжнародній арені. Це ядерна держава, яка належить до групи "Великої сімки". У контексті боротьби з російською агресією – це дуже важливо.