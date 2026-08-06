У Сербії офіційно анонсували візит Зеленського

Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Белграда. Про майбутню поїздку повідомила канцелярія президента Сербії Александра Вучича, однак деталей програми наразі не розкривають.

Про це пише сербська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про візит Зеленського в Сербію?

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня відвідає Белград з офіційним візитом. Наразі деталі майбутнього візиту не розголошуються. Водночас в Офісі Президента України поїздку поки офіційно не анонсували.

Востаннє Володимир Зеленський і Александр Вучич зустрічалися в середині липня під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Києві. Тоді сербський лідер заявив, що був єдиним учасником заходу, який не підписав спільну декларацію про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України, а також посилення тиску на Росію.

У документі Росію назвали державою-агресором і закликали до негайного припинення війни та повного виведення російських військ з території України. Попри засудження повномасштабного вторгнення Росії, Сербія досі не приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти Москви.

Відомо, що у травні президенти України та Сербії провели телефонну розмову, після якої Вучич заявив, що обидві країни прагнуть покращити двосторонні відносини шляхом діалогу.

До слова, візит Вучича до Києва в липні 2026 року став його першою поїздкою до української столиці за понад десять років. Раніше він також відвідував Україну для участі у саміті в Одесі. Майбутній візит Володимира Зеленського до Белграда стане черговим кроком у розвитку українсько-сербського діалогу.

Нагадаємо, 28 липня Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та його командою, а також взяв участь у церемонії вшанування пам'яті сенатора Ліндсі Грема. За словами президента, головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, зокрема антибалістичний захист, та стратегічна співпраця зі США.