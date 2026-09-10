Зеленський із першою леді прибув до Канади: що передбачає триденний візит президента

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською розпочали триденний візит до Канади. З 9 по 11 вересня українська делегація проведе серію зустрічей, спрямованих на поглиблення оборонної, економічної та енергетичної співпраці.

Про це повідомляє кореспондент видання "Укрінформ" із посиланням на заяву офісу премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

Що відомо про візит Зеленського?

Програма перебування українського лідера охоплює офіційні заходи одразу у трьох канадських містах – Калгарі, Торонто та Норс-Бей.

Ключовою подією поїздки стане безпосередня участь глави держави у виїзному засіданні канадського уряду. Сторони зосередяться на розширенні взаємодії у сфері безпеки та енергетики.

Візит приверне увагу до поточного лідерства Канади у підтримці України та наголосить на нашій непохитній відданості справедливому й тривалому миру,

– розповіли в офісі глави канадського уряду.

Окрім цього, Президент України вже утворив офіційну делегацію для участі у перемовинах із канадською стороною. Метою діалогу є підготовка та укладення фундаментальної Угоди про сторічне партнерство між державами.

Нагадаємо, востаннє Володимир Зеленський відвідував Канаду у грудні минулого року дорогою до США, а чинний премʼєр-міністр Канади Марк Карні перебував із візитом в Україні у серпні того ж року.

Зазначимо, безпосередньо перед поїздкою за океан глава держави перебував у Норвегії, де обговорив із прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере посилення протиповітряної оборони та розробку нової антибалістичної системи FREYJA.

Раніше, речник МЗС Георгій Тихий анонсував, що особиста зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа попередньо погоджена на вересень. За його словами, контакти між президентами продовжуватимуться, а зустріч може відбутися, зокрема, на полях Генасамблеї ООН наприкінці місяця.