15:17
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Блог Медіа

      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?

      1492
      Встреча Зеленского и Нетаньяху в Мариинском дворце
      Встреча Зеленского и Нетаньяху в Мариинском дворце / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев.

      Сам факт того, что израильский премьер-министр не посещал Украину на протяжении двух десятилетий – реальное свидетельство того, какое место постсоветское пространство занимает в политике еврейского государства.

      Подробности: Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху: что известно – фото и видео

      Могут сказать, что в Россию Биньямин Нетаниягу ездит гораздо чаще, чем в любую другую бывшую советскую республику. Но ведь не потому, что Россия находится на постсоветском пространстве. И даже не потому, что в Израиле много выходцев из бывшего Советского Союза. А потому, что Россия "присутствует" на Ближнем Востоке – причем после начала войны в Сирии это уже не только политическое, но и физическое, военное присутствие. Россия сейчас – такой же сосед Израиля, как Иран. Но с этим соседом, в отличие от Ирана, еще можно разговаривать, искать пути обеспечения собственной безопасности. Вот Нетаниягу и ездит, пусть даже нередко его надежды на диалог с Путиным оказываются неоправданными.

      А Украина от Израиля далеко именно потому, что проводит "классическую" внешнюю политику, на Ближний Восток не стремится, в чужие дела не вмешивается – свои бы решить. Именно поэтому за последние десятилетия в эту страну с ритуальными визитами могли приезжать израильские президенты и другие политики, но премьер-министру в Киеве делать было решительно нечего.

      То, что последним премьером, который двадцать лет назад посещал Киев, был тот же Нетаниягу, скорее подчеркивает его собственное политическое долгожительство. Потому что между Нетаниягу и Нетаниягу были и другие премьер-министры в Израиле. И каждый формулировал собственные внешнеполитические приоритеты. Но в Украину не прилетал никто.

      Да и этот визит Нетаньяху будет скорее напоминанием об Украине, чем полноценной поездкой. Ее главное публичное содержание – ритуальное. Переговоры с новым президентом, который пока что не приступил к практическому управлению страной просто в силу технологических моментов – в Украине нет ни функционирующего нового парламента, ни правительства, неизвестна даже кандидатура нового главы правительства и ключевых министров. А главное непубличное содержание визита так и может остаться даже не тайной за семью печатями, а демонстрацией придуманных ожиданий.

      Нетаниягу перед парламентскими выборами необходимо показать, что для всего сектора выходцев из бывшего СССР, для постсоветского пространства в целом он – "свой", и общается отнюдь не только с Путиным, а может и с Зеленским поговорить. Но, учитывая, что сам русскоязычный израильский электорат к российско-украинскому конфликту относится по-разному, трудно сказать, добавит ли такой визит именно в Киев и именно сейчас симпатии избирателей – или же, напротив, уменьшит их.

      Читайте также: Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем: что это означает

      В Киеве вполне серьезно – особенно после ответа израильского премьера на вопрос о посредничестве в российско-украинском конфликте – рассчитывают на возможности политика, который "дружит" с Путиным. Но мы-то прекрасно понимаем, что ни с каким Путиным Нетаниягу не дружит, что все его попытки выстроить с российским президентом коммуникацию связаны прежде всего с необходимостью контролировать российское – ну и, конечно, иранское – влияние в регионе. И что Нетаниягу не будет делать ни одного неосторожного движения, способного поставить под сомнение эффективность его коммуникации с Кремлем. Пусть даже эта эффективность и строится на его собственных иллюзиях.

      С кем Нетаниягу действительно дружит – так это с Трампом. И вот тут его "посреднические усилия" могут выглядеть куда более любопытно, на фоне разворачивающейся в Соединенных Штатах предвыборной кампании – при куда большей вовлеченности Джозефа Байдена в украинскую тематику, чем у самого Трампа, и заинтересованности Трампа в том, чтобы новая украинская власть – как и все остальные – помогали его собственной кампании, а не его оппонентам. А возможность помочь его оппонентам у украинской власти как раз есть – начиная от объяснений того, как перед предыдущими выборами в США появилось "дело Манафорта", и завершая обвинениями самого Байдена в причастности к украинской коррупции.

      Вполне возможно, что израильский премьер готов разъяснять своим собеседникам в Киеве важность американской помощи. Неясно только, поймут ли его заинтересованность и сам смысл усилий в украинской столице, и сможет ли высокий гость добиться на этом поприще успеха.

      Автор: Виталий Портников

      Важно: Строительство Россией новых "потоков" приближает большую войну

      blog_ava
      Сара Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео
      сьогодні
      11925
      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Новини Ізраїля Володимир Зеленський Біньямін Нетаньяху Публікації Володимир Путін Війна у Сирії
      Джерело: Детали
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      сьогодні , 15:00 Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      Блог Медіа 1489
      Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні , 12:33 Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      7577
      Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      сьогодні , 12:00 Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      Світові Медіа 2249
      Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      сьогодні , 11:02 Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      Євгенія Мазур 1317
      Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      сьогодні , 10:00 Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      Блог Медіа 666
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук