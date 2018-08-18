Визначили найкращий смартфон 2018 року

Європейська асоціація EISA визначила найкращий смартфон і ним став Huawei P20 Pro. Серед переваг ґаджета журі відзначило дизайн, скляну обробку, якісний дисплей і потрійну камеру пристрою.

Про це повідомляє Gizmochina.

Читайте також: Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro

Варто зазначити, що саме камера P20 Pro раніше дозволила пристрою стати кращим камерофоном 2018 року за версією авторитетної комісії Technical Image Press Association.

Завдяки скляному корпусу, вражаючому AMOLED-дисплею діагоналлю 6,1 дюйма з роздільною здатністю 1080 x 2240 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9, значному акумулятора на 4 000 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки і приголомшливою потрійною камерою від Leica, Huawei P20 Pro став найбільш передовим, інноваційним і технічно оснащеним смартфоном,

– йдеться у вердикті комісії.

Зазначимо, що до складу EISA входять 55 найбільш авторитетних видань, які спеціалізуються на споживчій електроніці.



Huawei P20 Pro – найкращий смартфон 2018 року

Офіційна церемонія нагородження представників компанії відбудеться 31 серпня на міжнародній спеціалізованій виставці IFA 2018 у Берліні. Продукція Huawei вже отримувала нагороди EISA протягом останніх шести років.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.