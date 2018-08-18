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Визначили найкращий смартфон 2018 року

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Найкращий смартфон 2018 року
Найкращий смартфон 2018 року / Фото з вільних джерел

Європейська асоціація EISA визначила найкращий смартфон і ним став Huawei P20 Pro. Серед переваг ґаджета журі відзначило дизайн, скляну обробку, якісний дисплей і потрійну камеру пристрою.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Варто зазначити, що саме камера P20 Pro раніше дозволила пристрою стати кращим камерофоном 2018 року за версією авторитетної комісії Technical Image Press Association.

Завдяки скляному корпусу, вражаючому AMOLED-дисплею діагоналлю 6,1 дюйма з роздільною здатністю 1080 x 2240 пікселів і співвідношенням сторін 18: 9, значному акумулятора на 4 000 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки і приголомшливою потрійною камерою від Leica, Huawei P20 Pro став найбільш передовим, інноваційним і технічно оснащеним смартфоном,
– йдеться у вердикті комісії.

Зазначимо, що до складу EISA входять 55 найбільш авторитетних видань, які спеціалізуються на споживчій електроніці.

Huawei P20 Pro
 Huawei P20 Pro – найкращий смартфон 2018 року

Офіційна церемонія нагородження представників компанії відбудеться 31 серпня на міжнародній спеціалізованій виставці IFA 2018 у Берліні. Продукція Huawei вже отримувала нагороди EISA протягом останніх шести років.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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