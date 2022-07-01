В Україні запрацював візовий режим для росіян: які документи їм потрібні

З 1 липня в Україні запрацював візовий режим з громадянами Росії. Прикордонники розповіли, які документи необхідні будуть росіянам, які таки прагнуть потрапити до нашої держави.

У Державній прикордонній службі зауважили, що для в'їзду росіян на територію України необхідно буде мати певний перелік документів. Ба більше, отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки.

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Візи отримуватимуть не всі росіяни

Прикордонники підкреслюють, що громадяни Росії не зможуть дуже просто отримати візу. Видача документів буде під чітким контролем, щоб до нашої держави не потрапили небажані персони. Ба більше, не кожен росіянин гарантовано зможе отримати дозвіл на в'їзд до України. Відповідне рішення ухвалюватимуть посадовці з ДПСУ.

Які документи потрібні для отримання візи

Закордонний паспорт;

Запрошення;

Копія паспортних даних сторони, яка запрошує.

Важливо! Прикордонники наголосили на тому, що візу точно не отримає певна категорія росіян. Мовиться про тих,а також

У відомстві наголошують на тому, що без запрошення в'їхати до України росіяни також не зможуть.

Нагадаємо, що рішення про запровадження візового режиму з Росією Кабмін ухвалив 17 червня. Відповідний документ передбачає заборону громадянам Росії на в'їзд, виїзд, транзитне переміщення або ж вільне пересування Україною без наявності візи.

Обмеження також стосуються мешканців прикордонних областей Росії. Вони матимуть можливість приїжджати до України або покидати її територію винятково через міжнародні або міждержавні пункти пропуску.

Візи видаватиме компанія-посередник

У Міністерстві закордонних справ України також повідомили, хто займатиметься видачею росіянам віз. Їхнє оформлення покладається на міжнародну компанію-посередника VFS Global. Подати документи громадяни Росії зможуть у візових центрах. Зі слів речника міністерства, вони працюватимуть у низці міст країни-агресорки. Зокрема:

Москві;

Санкт-Петербурзі;

Єкатеринбурзі;

Калінінграді;

Казані;

Новосибірську;

Ростові-на-Дону;

Самарі.

Якщо росіяни перебувають у третіх державах, то вони можуть подавати заявки на візи в дипломатичних установах України. Нагадаємо, що на території Росії вони від початку повномасштабного вторгнення не працюють.

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