Фонд гарантування фізичних вкладів з 11 вересня розпочав виплачувати гроші вкладникам банку "Аркада". Вкладникам потрібно звернутись до одного з банків-агентів, аби отримати свої збереження.

Скільки виплатять вкладникам

Гроші виплатять людям за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року та за поточними рахунками. Про це повідомила пресслужба Фонду.

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Для отримання грошей вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Сума відшкодування буде, як розмір вкладу, включаючи відсотки, нараховані на початок процедури виведення банку з ринку. Однак не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

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