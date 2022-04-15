Включно із Зеленським: в ОП відповіли на плани Росії максимально жорстоко бомбардувати Київ

Низка російських чиновників відзначилася зухвалими заявами про нові атаки проти України. Погрожували, зокрема, ракетними ударами по центру Києва.

На це вже відреагував Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він звернув увагу на те, що у Москві публічно пропонують максимально жорстоко бомбардувати центр української столиці.

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У Москві закликають до знищення українців

Як зазначив Подоляк, у державі-агресорці неприховано лунають заклики обов'язково знищувати мирних людей. При чому, з максимальними руйнуваннями. Погрози фактично лунають й у бік президента Зеленського. А це, наголосив, посадовець, тягне за собою вже цілком конкретні кримінальні провадження.

Російські посадовці повинні бути покарані

Радник глави ОП згадав про Медведєва, якого назвав "вічно п'яним", Володіна – "спікера парламенту, якого немає", Миронова, Константинова – "банального кримського злодія". Таких політиків й чиновників, за його словами, десятки. І це – якщо не враховувати "традиційно збочених товстунів-пропагандистів".

Достатньо виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові картки. Для початку. Далі – більше,

– наголосив Подоляк.

"Час би вже нам і справді готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем дедалі відвертіше вимагають масових смертей українців", – підсумував він.

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