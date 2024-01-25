До бюджету повернули 1,5 мільярда гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів

Правоохоронці запобігли розкраданню 1,5 мільярда гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Йдеться про схему незаконного виведення бюджетних коштів, яку викрили місяць тому. Тоді за сприяння керівництва міністерства оборони було затримано організатора "схеми" – керівника одного з Головних управлінь Міноборони.

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За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

"З цією метою посадовець організував переведення з балансу Міноборони на закордонні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 мільярда гривень за придбання артилерійських снарядів", – розповіли в СБУ.



Сума альтернативного контракту нижча / Фото СБУ

Гроші повернули до держбюджету

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що завдяки комплексним заходам до бюджету вдалося повернути майже 1,5 мільярда гривень. Наголошують, що ця сума на 30% перевищила вартість альтернативного контракту, укладеного Агентством оборонних закупівель.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці", – додали правоохоронці.

У Міністерстві оборони зазначили, що це приклад змін, які анонсували в оборонному відомстві.

Це конкретний результат. Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене,

– зазначив Міністр оборони Рустем Умєров.

Хто є організатором "схеми": що відомо про чиновника

ЗМІ пишуть, що мова про договір, який у грудні 2022 року підписав керівник Головного управління з організації виробництва та будівництва споруд спеціального призначення МОУ Олександр Нагорський.

Він уклав додаткову угоду до державного контракту з компанією – посередником на поставку 155 мм пострілу виробництва MES S.p.A, (Республіка Італія) за завищеними цінами.

Після того, як військова контррозвідка СБУ викрила спробу провести закупівлю боєприпасів в обхід антикорупційних запобіжників, було розпочато аудиторське дослідження, яке попередньо підтвердило усі ознаки порушення.

22 грудня 2023 року організатора "схеми", тобто Нагорського, затримали. Підозрюваному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Він перебуває під вартою.