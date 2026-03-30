Викрали картини Ренуара та Матісса на 9 мільйонів: в Італії за 3 хвилини пограбували музей

Злочин стався вночі 22 березня у віллі Фонду Магнані Рокка, неподалік від Парми. За повідомленнями поліції, грабіжники за 3 хвилини викрали твори мистецтва й втекли.

Завдяки оперативним діям правоохоронних служб та системі спостереження, злочинці не змогли пройти далі в музей, про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про крадіжку?

Четверо чоловіків у масках змогли потрапити до вілли Фонду Маньяні Рокка та втекти з трьома експонатами. Злодії виламали двері, потрапили до кімнати на першому поверсі та втекли через музейний сад за 3 хвилини. Завдяки втручанню поліції та систем безпеки злодії не мали часу потрапити далі.

За повідомленнями італійських ЗМІ вони викрали: "Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна, "Риб" П'єра-Огюста Ренуара та "Одаліску на терасі" Анрі Матісса. Вартість шедеврів становить понад 9 мільйонів євро. Це найбільше пограбування творів мистецтва в Італії за останні роки.

Фонд Маньяні Рокка був заснований у 1977 Луїджі Маньяні, композитором та колекціонером мистецтва, знаходиться у 20 кілометрах віл Парми, на півночі Італії. Окрім вже згаданих художників відомий своєю колекцією робіт Дюрера, Ван Дейка, Рубенса, Гойя, Моне та інших.

Що відомо про викрадені картини?

Картина Сезанна, створена приблизно в 1890 році, належить до серії натюрмортів із вишнями. За даними фонду, ця робота є рідкісною. ЇЇ особливість в тому, що вона виконана аквареллю — технікою, в якій художник-постімпресіоніст почав працювати лише в останні роки життя.



"Натюрморт з вишнями" Поль Сезанн / Фото Alamy

П'єр Огюст Ренуар, один із лідерів імпресіонізму. Його робота "Риби" створена приблизно у 1917 році.



"Риби" П'єр-Огюст Ренуар / Фото Alamy



Анрі Матісс , один з найвідоміших представників фовізму. "Одаліска на терасі", написана у 1922 році



"Одаліска на терасі" Анрі Матісс / Фото Alamy

