А зараз інші люди намагаються привласнити собі його картини. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал видання "Фокус".

Актуально Миколай прийшов, а дітей нема: художник зобразив місце трагічної атаки на Тернопіль 19 листопада

Що відомо про судовий процес?

4 листопада митець на своїй Facebook-сторінці висловив занепокоєння через спроби привласнення його картин після поїздки до Тернополя та Львова.

Усвідомлення, що після здоланого мною тернистого шляху, каторжної, але мною свідомо обраної місії служіння мистецтву (а це майже 80 років стояння біля мольберта), хтось зазіхне на моє право дарувати радість і насолоду людям від його споглядання, намагаючись привласнити йому неналежне,

– написав Марчук.

Причиною заяв стали судові слухання 3 листопада 2025 року у Тернополі щодо прав на картини Марчука. Позивач – сам митець, відповідачі – четверо осіб, серед яких ключову роль відіграє Михайло Апостол.

Цікаво! У тому ж таки дописі художник зазначив, що й "серед апостолів існують іуди", натякаючи саме на роль Михайла Апостола у справі.



Іван Марчук на фоні своїх картин / Фото BBC

Український юрист Євген Пронін повідомив, що митець спершу намагався врегулювати конфлікт мирним шляхом, але жодної відповіді від Апостола не отримав. Саме тому Іван Марчук і звернувся до суду.

Згодом він назвав публічну реакцію Апостола на позов "блюзнірською" і наголосив на необхідності захисту своєї творчості.

Художника підтримав і юрист Валерій Карпунцов, закликавши державу та правову спільноту оберігати права національних авторів.

Конфлікт розпочався 12 травня 2020 року, у день 84-річчя художника. Тоді Апостол запропонував підписати договір, який, за словами Марчука, "підсунули". Документ підписали швидко, без ознайомлення, і він мав набрати чинності після нотаріального посвідчення.

Договір передбачав передачу виключної ліцензії на всі картини терміном на 100 років, виплату 10 тисяч гривень та 5% роялті, проте гроші не були сплачені.

Для довідки: Колекція Марчука налічує понад 5 тисяч полотен, середня ціна – 5 – 10 тисяч доларів, рекордні продажі сягали 300 тисяч доларів.

Пункт про нотаріальне посвідчення суперечив усним домовленостям, через що договір підписали, не читаючи. Марчук намагався скасувати його відразу, але лише через чотири роки дізнався, що Апостол та інші вважають його чинним.

Судовий процес триває вже п'ять місяців. Один із відповідачів намагався відвести суддю через пропуск стадії мирової угоди, але суд відмовив.

Жоден із відповідачів – Апостол, Сергій Павленко та Михайло Синиця – не коментував справу. Водночас Апостол у соцмережах називає Синицю товаришем і згадує "невипадкову зустріч" наступного дня після суду.

Важливо! У 2024 році власниця Big Wines повідомила, що Апостол претендував на авторські права, хоча компанія мала договір із художником з 2022 року.

Це не перший випадок спроб привласнення робіт Марчука. У 2017 році 101 його полотно на 10 мільйонів доларів опинилося у руках агента, який не організував виставку у Музеї "Прадо" в Іспанії й перестав виходити на зв'язок. Тоді Апостол публічно заявляв про розслідування цієї справи.

Останні новини зі світу мистецтва