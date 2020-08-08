Кличко каже, що з Подільсько-Воскресенського мосту вкрали троси, які кріплять конструкцію. Але компанія, яка їх забрала, каже, що троси їй і належать – тобто, це не крадіжка, а просто своє забрали. Однак поліція вже прийшла до компанії з обшуком.

Міський голова Києва Віталій Кличко у фейсбуці 7 серпня написав, що з Подільсько-Воскресенського мосту столиці хтось поцупив 12 нових вант (це сталеві троси, які скріплюють елементи конструкції мосту), які належать місту.

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На сайті "Чесно" повідомили, що троси вивезли представники компанії ТОВ "Інжинірингова мостова компанія". Цей факт у компанії не заперечують. Але наполягають, що нічого не цупили, а просто забрали своє.

А от експерт Олег Тоцький у фейсбуці пише таке:

Контракт на поставку вант розділений на дві компанії.

Генеральний підрядник ТОВ "Еко-Буд-Трейд" замовив 40 вант.

ТОВ "Інжинірингова мостова компанія" – 28.

12 із них начебто прибули до України, а решта 16 "зависли на митниці".

ТОВ "Інжинірингова мостова компанія" вирішила свої ванти забрати. Бо, мовляв, їй не платять за роботи. Начебто аж 200 мільйонів гривень заборгувало те ж ТОВ "Еко-Буд-Трейд".

Хай там як, а у справі – де чиї ванти лежать, та хто куди та скільки забрав – буде розбиратися поліція:

Пізно ввечері проти 8 серпня правоохоронці здійснили обшуки в приміщеннях ТОВ "Інжинірингова мостова компанія", опісля яких вилучили документацію та оргтехніку.

"Мости Кличка" – тема, яку кияни часто обговорюють. Наприклад, Шулявський міст та міст через Володимирський узвіз, навколо яких постійно відбувалися якісь пригоди.