Вкрасти унітаз та померти, – Зеленський висміяв заяву Росії про "контроль над Півднем"

Російські окупанти отримали вказівку встановити контроль над Півднем України та вийти до Молдови, бо там буцімто порушують права російськомовних. Однак єдиною територією, де це відбувається, є сама Росія.

Про це у своєму вечірньому зверненні 22 квітня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що у Росії людське життя нічого не варте.

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Окупанти їдуть на війну, аби хоч щось вкрасти

Зеленський розповів, що 22 квітня поширювали новину з посиланням на російських військових. У ній мовилося про те, що начебто зараз завданням окупантів є встановлення контролю над Півднем України та вихід до кордону Молдови.

"І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія", – зазначив глава держави.

Президент додав, що на території країни-агресорки немає свободи та вибору, адже там просто не існує права на іншу думку. Окрім цього, у Росії процвітає бідність, а людське життя нічого не варте.

Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти,

– зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що це лише підтверджує його минулі слова про те, що російське вторгнення в Україну передбачалося тільки як початок, а далі Росія хоче захопити й інші країни. Проте українці боротимуться стільки, скільки потрібно, щоб зламати цю амбіцію окупантів. Однак усі народи, які вірять у перемогу життя над смертю, повинні боротися разом з нами.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: