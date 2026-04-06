Вкрав гроші, авто "Укрпошти" та навіть коня: на Хмельниччині сталося зухвале пограбування

Колишній військовий з Хмельницької області протягом тижня скоїв декілька злочинів. Усе почалося з бійки на ринку, коли жінка відмовилася безкоштовно віддати йому квітку.

На ринку зловмисник металевою милицею також побив сина продавчині. Про це повідомив Шепетівський міськрайонний суд.

Дивіться також Трагедія на Хмельниччині: загинула мати, її діти у реанімації з тяжкими травмами

Що відомо про злочини колишнього військового?

Після бійки на ринку, чоловік зайшов до одного з навчальних закладів Шепетівського району. Під час своїй "прогулянки", зловмисник вкрав ноутбук та різні аксесуари.

У тому ж районі ексвійськовий помітив залишену без нагляду кобилу з возом, на яку він згодом заліз та поїхав у невідомому напрямку.

Наступного дня зловмисник вирішив підійти до поштового відділення "Укрпошти". Там він заговорив одного з працівників й вкрав службову машину.

Під час поїздки, колишній військовий також вкрав гроші із залишеного в машині гаманця, телефон та деякі документи працівника "Укрпошти".

Чоловік встиг доїхати до сусіднього села, де залишив автівку через несправність. Весь час він носив з собою ніж для виживання.

У суді зловмисник визнав свою провину та наголосив, що усі злочини скоїв внаслідок тривожно-депресивного розладу після військової служби.

За його словами, в момент викрадення машини "Укрпошти", він вважав, що виконує "спеціальне завдання". За скоєні злочини чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років.

Як злодії у Кривому Розі пограбували "Аврору"?