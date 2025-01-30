Кіно поза війною․ Як відомий продюсер Ряшин змінив паспорт, але заробляє на українцях і росіянах

Ви могли ніколи не чути його імені, але точно хоча б раз бачили серіал, який виходив під його продюсуванням. Звичайний хлопець із Запоріжжя створив одну з найбільших кіноімперій на теренах колишнього Радянського Союзу – фабрику фільмів, мелодрам і документалістики, що формувала смаки не одного покоління.

Його звати Владислав Ряшин. Починав він із шоу "Мелорама" про український шоубізнес у середині 90-х. Потім продюсував культові для українського глядача новорічні мюзикли "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Сорочинський ярмарок", натхненні творами Гоголя. А далі – десятки, сотні фільмів і серіалів, які йшли в ефірі українських каналів.

Проте з кожним роком у його стрічках ставало все менше українського. Він поступово брав курс на російський ринок. Урешті-решт прийшов до псевдоісторичних картин, які повторювали тези кремлівської пропаганди та фінансувалися Міністерством культури Росії. Також у його продюсерському портфоліо – незліченна кількість проєктів, що розмивали кордони між Україною та Росією, створюючи ілюзію, нібито ми "одна країна".

Схоже, аж до 24 лютого 2022 року Ряшин мешкав у Москві й виконував замовлення Кремля. Після початку повномасштабного вторгнення зник з радарів: вийшов з Української кіноакадемії, дистанціювався від війни й начебто відійшов від російських та будь-яких інших проєктів.

Проте журналісти-розслідувачі 24 Каналу знайшли у кіпрських реєстрах докази, що Ряшин і далі заробляє як на українцях, так і на росіянах — і робить це все тими ж фільмами та серіалами, які створював ще до початку повномасштабного вторгнення. Ба більше, у документах він більше не вказує себе українцем, а його колишня кіноімперія в Росії, хоч формально і позбулася його прізвища, може продовжувати працювати у його інтересах.

Але усе за порядком.

"Він втягнувся": історія "пацієнта" та його кіноімперії

Повторимось, що Ряшин був звичайним хлопцем. Можна сказати за класикою жанру, що випадковість і збіг обставин привели його на загальнонаціональне телебачення, зробивши відомим. Не знайшовши себе ні в армії, ні в університеті, він у юні роки організовував дискотеки в кафе рідного Запоріжжя, яке вважав провінційним містом. Якось йому випала нагода познайомитися зі співробітниками місцевого телеканалу "Хортиця" – там він почав працювати ведучим і створив прототип популярної музичної програми "Мелорама".

Згодом ця передача вийшла на загальнонаціональний рівень – її запустили на "Інтері" всього через шість днів після заснування телеканалу. Українські глядачі з цікавістю стежили за молодим харизматичним ведучим Владом Ряшиним в оверсайз-піджаку, який українською мовою розповідав про шоубізнес: від нових пісень Ірини Білик до чемпіонатів діджеїв в Італії.

Яким був Влад Ряшин у юні роки / Скриншоти з відео на YouTube

Однак на екрані Ряшин залишався недовго – швидко перейшов у телевізійний менеджмент і продюсування. Його ім'я стало синонімом успішного кар'єрного злету: всього у 31 рік він очолив "Інтер", ставши головою правління телеканалу. Водночас продюсував масштабні проєкти, які згодом набули культового статусу, – новорічні мюзикли "Вечори на хуторі біля Диканьки" та "Сорочинський ярмарок".

Культурна оглядачка Лєна Чиченіна у розмові з журналістами 24 Каналу констатувала, що ці роботи мали великий вплив, попри те, що в них знімалось чимало російських акторів. Проте факт беззаперечний: українське телебачення досі не створило нічого подібного за рівнем популярності та якості в контексті новорічних комедій.

Ці мюзикли були дуже класно зроблені, хоч і з великою кількістю росіян. Вони не були відверто пропагандистськими, але саме такі проєкти розмивали кордони між українцями та росіянами. І вони, безумовно, мали величезний вплив. Я й досі чую в супермаркетах пісні з цих мюзиклів.



Культурна оглядачка Лєна Чиченіна / Скриншот 24 Каналу з інтерв'ю Лєни для каналу "Як не стати овочем"

Згодом Ряшин залишає "Інтер", створює Star Media — компанію, що виробляє фільми, серіали й телевізійні проєкти у промислових масштабах. Потім і зовсім переїжджає до Москви, де залишається жити навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році.

Ряшин сам визнавав у інтерв'ю, що орієнтується передусім на російський ринок, проте в медіасередовищі його продовжували вважати "українським продюсером". Працюючи на замовлення Міністерства культури Росії, він створював псевдоісторичні серіали про Івана Грозного та Лаврентія Берію. Паралельно продюсував українські проєкти, як-от "Секс і нічого особистого" із Сергієм Притулою в головній ролі.

За словами Чиченіної, у кіноіндустрії Ряшина часто згадували як людину, що "сиділа на двох стільцях", але ці розмови рідко виходили за межі професійного кола. До 24 лютого 2022 року вважалося цілком нормальним працювати одночасно на Україну й Росію.

Я дуже часто чула від людей, які з ним знайомі, що він у це "втягнувся". Коли людина поступово починає робити неприйнятні речі, вони з часом стають звичними. Спочатку Ряшин просто працював на російський ринок, потім співпрацював із російськими телеканалами, далі – з російською владою… І от так, крок за кроком, опинився в точці, де вже робив цикл "Великі вожді" про Фелікса Дзержинського та про всіх цих жахливих людей, які будували тоталітарний Радянський Союз; писав про них хвалебні матеріали – і вважав це абсолютно нормальним.

Чи був Star Media для Ряшина просто бізнесом, чи свідомим інструментом російської пропаганди – сказати важко. Проте реальність промовляла сама за себе: компанія Влада Ряшина була кіноімперією з офісами і в Україні, і в Росії. До повномасштабного вторгнення та формального виходу з неї Ряшина і тут, і там бібліотека Star Media налічувала близько 500 фільмів і серіалів, що сумарно становить близько 15 тисяч годин контенту.



Влад Ряшин, коли був президентом Star Media / Фото взято з російських ЗМІ

Чужий для всіх: як стати зрадником на дві країни

Якщо сісти й дивитися безперервно, без сну й відпочинку, знадобиться 1,7 року або 625 днів, аби переглянути все, вироблене Star Media. Якщо ж зробити це роботою й дивитися по 8 годин на день без вихідних, піде 5 років.

Влад Ряшин не єдиний представник шоубізнесу, що працював на дві країни до початку повномасштабного вторгнення. Було чимало режисерів, акторів, продюсерів, музикантів, які намагалися отримати зиск з обох ринків, попри те, що ще у 2014 році почалася російська агресія проти України.

Усім було відомо, що знімати в Україні кіно дешевше. Проте, аби на ньому заробити, існував міф: потрібно знімати російською мовою. Інтересами українців, які хотіли, щоб вітчизняні продюсери та режисери створювали контент насамперед для них, відверто нехтували. Водночас і в самій Москві не особливо цінували київські, запорізькі та інші таланти.

Для нас це може звучати дивно, але кремлівські пропагандисти обурювалися тим, що українські кінороби "захоплюють" російський ринок. Різноманітні ресурси навіть проводили "розслідування", у яких за допомогою схем і графіків показували, які саме українські продюсери працюють із російськими телеканалами та як Росія намагається протистояти "серіальній залежності" від України.

Росіяни пишуть про "серіальну залежність" від України, зокрема Ряшина / Скриншоти зроблені 24 Каналом

Ряшин був одним з улюбленців російських патріотів і, вочевидь, досі ним залишається, оскільки так і не зміг визначитися, на чиєму він боці. Скажімо, "Русская народная линия" обурювалася тим, як в документальній драмі від Star Media про Петра Першого закадровий голос промовляє: "З того часу Московське царство назавжди залишиться для нього символом дикості, хаосу та безглуздої жорстокості".

У фільмі чимало сюжетів про те, як добрі європейські діячі намагаються "допомогти" Петру вирвати Росію з "дрімучого і дикого стану". Ось так глядачеві навіюють про "дикість, жорстокість" росіян і "доброту, освіченість" європейців,

– також стверджували представники "Русской народной линии".

Водночас шквал критики з боку кремлівських посіпак викликав фільм Ряшина "Серце Парми", який вийшов на екрани уже після великої війни, але знімався задовго до того. Видання "Детектор Медіа" писало восени 2022 року, що у Скабєєвої та депутатів Госдуми була справжня істерика, оскільки у стрічці варварська Московія у XV столітті нападає і колонізує Парму, яка тепер є Пермським краєм.

На той же період припадає новина про те, що Влад Ряшин нарешті вийшов з переліку членів Українській кіноакадемії. Медійним приводом для цього рішення, знову ж таки, став фільм "Серце Парми". Важко не погодитися: м'яко кажучи, дивно, що член Української кіноакадемії у час повномасштабної війни з Росією випускає фільм за кошти російського Мінкультури, який збирає непогані касові збори.

Влад Ряшин, попри десятиліття роботи на український і російський ринки, зрештою став чужим і там, і там. Після початку повномасштабного вторгнення балансувати між двома країнами стало неможливо, тож він номінально вийшов зі Star Media.

На російському сайті Star Media більше немає жодної згадки про Ряшина. Схоже, формально він не має стосунку до цього бізнесу в Росії – ми перевірили це через російські бази даних та відкриті джерела. Аналогічна ситуація і в українському офісі Star Media: Ряшин вийшов зі складу засновників за кілька місяців до вторгнення. Пізніше компанію взагалі перейменували на "Український продюсерський хаб", очевидно, щоб уникнути асоціацій із попереднім власником.

Чи справді Влад Ряшин більше не має жодного впливу на Star Media? Формально – так. У документах його ім'я не фігурує – ані в українських, ані в російських реєстрах. Проте нам вдалося з'ясувати інше: відомий продюсер і далі заробляє на українській та російській аудиторії, російський офіс Star Media може йому в цьому сприяти.

Як саме? Про це – в наступному блоці.

Де зараз Ряшин і на чому він заробляє

Люди з кіноспільноти, з якими ми спілкувалися, зазначають, що після початку повномасштабного вторгнення Влад Ряшин разом із дружиною-росіянкою оселився на Кіпрі. Там також мешкає його донька Ольга, режисерка фільму "Я, Побєда і Берлін" за книгою Кузьми Скрябіна, разом із чоловіком-росіянином.

У Telegram ми знайшли підтвердження: дружина Ряшина Катерина підписана на численні тематичні пабліки, зокрема "Кіпр: нерухомість", "Обмінник Кіпр", "Держпослуги: Кіпр – РФ". Крім того, сам Ряшин одного разу обмовився про те, як проводить вільний час, у публічному чаті "Cyprus Man Chat". На запитання про відвідування футбольних матчів на Кіпрі він відповів, що двічі на тиждень їздить у Лімасол – місто на півдні острівної держави.

Telegram виказав, що подружжя Ряшиних проживає на Кіпрі / Скриншоти 24 Каналу

Власне, з Кіпру Влад Ряшин керує своїм бізнесом, який хоч уже й не продукує тисячі тонн контенту, але все ще, очевидно, приносить чималі прибутки. Йдеться про дистриб'юторську компанію Primefilms LLC, про яку журналісти 24 Каналу дізналися абсолютно випадково, здійснюючи моніторинг серіалів українською та російською мовами.

Загалом це близько 150 YouTube-каналів, у яких в описі можна знайти такий текст зі згадкою компанії Primefilms LLC:

Цей канал належить Primefilms LLC і входить до ліцензованої мережі YouTube-каналів із фільмами та серіалами. Підписуйтесь на канал і дивіться повні версії фільмів та серіалів!

У відомостях про канали вказана електронна пошта: yt@primefilms.com.cy На сайті primefilms.com.cy ми знайшли сторінки компанії в соцмережах, логотип та її юридичну назву – Primefilms Productions LTD. Перевіривши реєстри Кіпру, ми підтвердили існування цієї компанії.

Згідно з документами, Primefilms Productions LTD була заснована 22 березня 2022 року. Її засновниками стали російські режисери Євгеній Нікішов і Валерій Федорович, а також кіпрська компанія Prime Angel Media LTD.



Хто заснував компанію Primefilms Productions LTD / 24 Канал



За Prime Angel Media LTD стоїть Влад Ряшин / 24 Канал

Це означає, що Ряшин у перші тижні повномасштабного вторгнення разом із росіянами заснував компанію, яка сьогодні є дистриб'ютором тонн відеоконтенту на YouTube. Його відео дивляться і росіяни, і українці обома мовами, а також глядачі з інших країн.

До слова, Нікішов і Федорович раніше обіймали керівні посади на телеканалі ТНТ, який належить державному енергетичному гіганту "Газпром-Медіа". Під їхнім керівництвом було створено низку серіалів, що транслювалися на кремлівських телеканалах. Згодом Нікішов і Федорович вибули зі складу засновників Primefilms Productions LTD, проте Ряшин, через інші фірми, залишився. Він і надалі заробляє гроші як на українській, так і на російській аудиторії.

Ми звернулися за коментарем до Наталії Гнатюк – адвокатки та засновниці юридичної компанії LAW NET, яка майже 30 років займається питаннями арт-права. За її словами, дистриб'ютор у сфері кіно – це фактично розповсюджувач. Це суб'єкт, діяльність якого спрямована на розповсюдження кінофільмів чи серіалів. Зазвичай виробник фільму, який має виключне право на нього, укладає угоду з дистриб'ютором. Той, ніби в оренду, отримує права на показ контенту й може заробляти на цьому гроші.

Щодо YouTube-каналів, якими володіє Primefilms LLC, монетизація контенту може здійснюватися через рекламу, ліцензування, продаж прав або розповсюдження на платформах за моделлю підписки чи одноразової оплати.

У випадку YouTube, основним джерелом доходу є реклама. Також можлива монетизація через преміум-доступ або партнерські програми. Дистриб'ютор, який має відповідні права, може укладати субліцензійні угоди та передавати права іншим компаніям,

– додає Гнатюк.



Засновниця юридичної компанії LAW NET Наталія Гнатюк / Фото надане 24 Каналу

Що це все може означати?

По-перше , Ряшин контролює кіпрську компанію Primefilms LLC, але зробив усе, щоб приховати це. Фірма зареєстрована через інші кіпрські компанії, а серед її засновників спочатку були російські режисери. Це класична схема, що використовується для маскування реального бенефіціара.

, Ряшин контролює кіпрську компанію Primefilms LLC, але зробив усе, щоб приховати це. Фірма зареєстрована через інші кіпрські компанії, а серед її засновників спочатку були російські режисери. Це класична схема, що використовується для маскування реального бенефіціара. По-друге, через цю компанію він продовжує заробляти. Primefilms LLC – це дистриб'юторська мережа з близько 150 YouTube-каналами, що транслюють фільми й серіали. Монетизація може відбуватися завдяки рекламі, продажу прав і співпраці з іншими платформами.

І це не було б темою для матеріалу, якби йшлося лише про російськомовні канали, орієнтовані на росіян, на зразок "Русская история". Проте серед довжелезного списку YouTube-каналів ми знайшли "Мелодрами українською мовою".

Цим каналом володіє Primefilms LLC – тобто Ряшин. І саме українці, а не росіяни, дивляться ці серіали. І на цьому заробляє Влад Ряшин.

YouTube-кіноімперія Влада Ряшина / Скриншоти 24 Каналу

І головне, вся ця структура була створена після початку повномасштабного вторгнення, оскільки Primefilms LLC заснували в березні 2022 року.

Ми вирішили перевірити, чи не пов'язані з цією кіносхемою російський офіс Star Media, який формально працює без участі Ряшина, та українська компанія "УП Хаб", де він, як ми вже згадували, вийшов зі складу засновників.

Річ у тім, що на каналах, які транслюють контент російською мовою, переважають фільми та серіали саме від Star Media, хоча там є й продукти інших російських виробників.

Водночас на каналі "Мелодрами Українською мовою" розміщені російськомовні фільми та серіали, дубльовані українською мовою. Аналогічний контент, який можна переглянути на "Мелодрамах Українською мовою", досі показують такі українські телеканали, як Star Family, Star Cinema та Bolt, які належать компанії "УП Хаб".

Аби розібратися, чому YouTube-канали Ряшина транслюють той самий кінопродукт, який є в розпорядженні російського офісу Star Media, а також українських телеканалів "УП Хаб", ми надіслали відповідні запити Владу Ряшину, російській компанії Star Media та, власне, компанії "УП Хаб".

, хоча Telegram засвітив, що відомий продюсер прочитав повідомлення від журналіста. А от в українській компанії "УП Хаб" – надали відповідь.

Насамперед в "УП Хаб" заперечили будь-які зв'язки з Primefilms LLC та Владом Ряшиним. Також там пояснили, що згадані українські телевізійні канали колись дійсно "придбали ці серіали, які вже багато років використовують у своєму ефірі". Ймовірно, компанія Ряшина Primefilms LLC також придбала права на відповідний продукт зі старої бібліотеки компанії Star Media, яка, за словами "УП Хаб", реалізовувала свій продукт "по всьому світу".

Деталі цих угод, на жаль, залишаються невідомими. Проте не виключено, що до діяльності величезної сітки YouTube-каналів може бути причетний російський офіс Star Media.



Відповідь "УП Хаб" на запит журналістів / 24 Канал

Вишенькою на торті в цій історії є те, що Ряшин офіційно не вважає себе ані українцем, ані росіянином. Документація однієї з його кіпрських фірм засвідчує, що відомий продюсер має кіпрський паспорт. Також у графі "національність" він вказав – "кіпріот", а основною адресою – місто Лімасол.

Але якщо від громадянства він дистанціювався, то від грошей – ні. Як ми з'ясували, його серіали продовжують транслювати обом аудиторіям, і він отримує прибутки, залишаючи за собою роль міжнародного бізнесмена, але ніяк не людини з принципами чи громадянською позицією.



Раніше Ряшин вказував, що "українець", але змінив громадянство на кіпрське / 24 Канал

Фінальні титри: кіноімперія нарешті падає

Імперії падають. Влад Ряшин роками вибудовував свій бізнес, адаптуючи його під різні ринки, але ми бачимо, як його кіноімперія поступово занепадає. Разом із нею відходить епоха, коли можна було безкарно розмивати культурні кордони, заробляючи й тут, і там.

Ряшин і його донька фактично відійшли від створення нового контенту, проте це не означає, що вони остаточно втратили вплив. Варто уважно стежити за ситуацією, адже будь-якої миті вони можуть спробувати повернутися.

Щодо YouTube-каналів Ряшина, то тут потрібно розуміти, що вони активно дублюють контент, заливаючи ті самі серіали на різні канали під різними назвами. Це пряме порушення політики YouTube щодо спаму, а отже, на такі відео можна і потрібно скаржитися.

Водночас культурна оглядачка Лєна Чиченіна наголошує: українцям варто бути обачними, адже на хвилі попиту на україномовний контент глядачам підсовують старі російські серіали у новому пакуванні.

Мене дуже турбують YouTube-канали з російськими серіалами, бо я бачу, як українці переналаштувалися – їм важливо дивитися українською. Це добре. Але їх дурять. Я заходжу на канали з патріотичними назвами – "найкращі мелодрами українською", "українські серіали" – а там або російськомовний контент, або старі серіали з росіянами в головних ролях, але переозвучені. Люди пишуть коментарі, дякують за "патріотичний серіал", і це дуже боляче читати.

Чи можна це зупинити? Так. Але для цього потрібен суспільний тиск і розуміння, що "українське" не завжди означає "своє".