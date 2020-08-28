Білоруська влада негативно сприймає заяви країн, які не підтримують їхню "політику". Зокрема, дуже нервують через заяви України про вимогу проведення чесних президентських виборів. Водночас Лукашенко відмовився від багатьох пропозицій допомоги різних країн.

Про це журналіст "Радіо Свобода" Валерій Калиновський розповів в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що влада Білорусі погано відреагувала на одну з заяв Президента України Володимира Зеленського.

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"У Білорусі дуже нервово реагують на заяви України. Коли президент Зеленський сказав, що потрібні нові вибори – це була образлива реакція МЗС Білорусі. Я думаю, і зараз будуть (заяви – 24 канал): "не втручайтеся, займайтеся своїми справами", – сказав Калиновський

Водночас він зазначив, що білоруський народ позитивно сприймає будь-які знаки уваги до їх вимог та підтримку протестів. Зокрема, вчора посли країн Євросоюзу схвально оцінили дії демонстрантів у розмові з главою МЗС Білорусі.

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Журналіст зауважив, що білоруська влада відмовляється від будь-якої допомоги інших країн. Зокрема, країн Заходу. За словами Калиновського, "їм це не потрібно".

До Лукашенка дзвонила Меркель, представники ОБСЄ, голови урядів країн Балтії з міністрами закордонних справ. Вони хотіли приїхати у Білорусь та провести якусь розмову. Від цього білоруська влада відмовилась, всі іноземні контакти заморозили,

– наголосив Калиновський.

Як ствердив журналіст, Лукашенко робить все в ізоляції, не впускає навіть іноземних журналістів. "Вона (Білорусь – 24 канал) пішла на самоізоляцію і спілкується лише з Росією", – підсумував Калиновський.

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