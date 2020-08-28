Україна тимчасово зупинила всі дипломатичні контакти з Білоруссю. У МЗС заявили, мовляв, двосторонні відносини будуть відновлені лише тоді, коли ситуація не буде нести репутаційних, політичних та моральних наслідків для України. Але тут не йдеться про цілковитий розрив дипломатичних відносин.

Про причини таких заяв МЗС в ефірі 24 каналу пояснив нардеп та член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. Він пояснив: мова йде про тимчасове припинення контактів.

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Сьогоднішня внутрішня ситуація в Білорусі не дозволяє білоруській владі діяти адекватно, починаючи від президента,

– заявив Яременко.

Він наголосив, що влада активно зайнята придушенням протестів у своїй країні і причетна до масового порушення прав людини. А дипломатичні контакти, переговори в цій ситуації пов'язані з репутаційними ризиками для українських посадовців.

"Крім цього, вони позбавлені сенсу, оскільки сьогодні Лукашенко робить лише те, щоб зберегти особисту владу й продовжити перебування на посаді, а не розв'язати проблеми білоруського суспільства", – сказав Яременко.

"Домовлятися немає про що"

В такій ситуації, як зауважив нардеп, домовлятися немає про що. Хоча він зазначив, що "у нас досить близькі стосунки з Білоруссю й українська влада дуже неохоче йшла на різкі заяви, намагаючись зберегти простір для політичного маневру".

Але коли порушуються права наших громадян – брутально та цинічно, коли відбувається без причини позбавляють волі, а влада неохоче йде на контакт – це ускладнює відносини,

– пояснив нардеп.

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