Розслаблятися не варто, – влада Київщини попередила про можливу нову атаку Росії

Російські військові вночі 27 лютого атакували Україну дронами-камікадзе. Більшість "Шахідів" були збиті в небі над Київською областю, після чого місцева влада закликає не розслаблятися.

Чергову атаку "Шахідами" в ефірі телемарафону прокоментував Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, пише 24 Канал. Він нагадав, що навколо Києва було збито 9 безпілотників.

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Росія може атакувати ракетами

Михайло Шаманов зазначив, що Росія атакувала "Шахідами" у дві хвилі й намагалася максимально розтягнути атаку в часі. За його словами, це стара тактика, під час якої противник намагався реалізувати тактичну мету, зокрема виснажити сили ППО.

На щастя, внаслідок атаки "Шахідами" у Київській області немає постраждалих і руйнувань. Проте Михайло Шаманов застеріг, що не варто розслаблятися, оскільки Росія може атакувати ракетами.

Не варто розслаблятися, адже ми знаємо, що ворог останнім часом застосовує змішану тактику проти України. Тобто, спочатку запускає "Шахіди", щоб розвідувати, де перебувають сили протиповітряної оборони або виснажити ППО, а потім запускає ракети,

– заявив речник КМВА.

Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів"

У понеділок, 27 лютого, Росія знову вивела в Чорне море носій високоточних ракет типу "Калібр". Через це українські військові попереджають про ймовірність ракетних обстрілів.

Окупанти тримають в Чорному морі 6 кораблів, з яких один підводний ракетоносій. Цей підводний ракетоносій споряджений 4 "Калібрами".

Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк інформувала, що росіянам достатньо кілька годин, щоб вивести в море ракетоносій.

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