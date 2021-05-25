Влада має не заважати бізнесу: нові податкові ініціативи можуть спричинити кризу в економіці

12 травня Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Українські підприємці, яких підтримують більшість економістів та експертів, виступають проти нових податкових ініціатив та навантаження на бізнес.

Як зазначають фахівці, поки у нас влада намагається вичавити з підприємців останні кошти, уряди розвинених країн виділяють мільярди на підтримку бізнесу. За умов відсутності державної підтримки, яка є, наприклад, у країнах ЄС, український бізнес просить хоча б не заважати виходу з кризи.

Бізнесу зараз надзвичайно важко. Зрозуміло, що наша держава не така багата як Німеччина, Британія чи США, і допомагати в таких масштабах у нас немає змоги. Але як мінімум – не заважати – це була б гарна державницька продумана політика,

– сказав політолог Микола Давидюк.

Нові податкові ініціативи можуть спричинити кризу в економіці, скорочення податкових відрахувань та збільшення соціальної напруги.

Новопризначений міністр економіки Олексій Любченко з трибуни парламенту зазначив, що не варто тиснути на бізнес в сучасних умовах.

"Я категорично проти збільшення ставок на основні бюджетоутворюючі податки – це ПДФО, ПДВ і податок на прибуток. Треба купувати українське, стимулювати споживчий попит. Люди повинні отримувати більше коштів і витрачати їх на українське. Для цього потрібно перекрити кордон, щоб не було контрабанди , все було фіксовано і знаходилось під державним контролем", – зазначив Любченко.

Наразі бізнес сподівається, що податковий тягар полегшать, і це буде сприяти розвитку економіки та збільшенню податкових надходжень.