Викрили свої "легітимні цілі": влада Москви виклала у мережу адреси секретних об'єктів

Керівництво декількох російських міст опублікували адреси об'єктів, яким не можна вимикати електропостачання. Так, у відкритому доступі опинилися дані про розташування установ ФСО, ГРУ, міноборони Росії і складів з боєприпасами.

Попри те, що за "витік" даних про секретні об'єкти у Росії передбачена кримінальна відповідальність, місцеві "правителі" вирішили їх оприлюднити. Тепер справа за нашими спецслужбами – вони вже потурбуються про те, щоб на режимних об'єктах, зокрема Москви, було завжди "тепло".

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Де ховаються працівники спецслужб

На сайті кожного регіону Росії можна знайти документ "Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків". І хоча назва у нього доволі нудна, всередині він містить багато цікавого. Ось, хоча б з його допомогою можна встановити, де проживають співробітники найтаємніших спецслужб Росії.

Так, наприклад, працівники служби зовнішньої розвідки проживають у маєтках у Срібному Бору. Там також розташовний важливий об'єкт міноборони та дачі міністерства внутрішніх справ.

Срібний Бір — природна територія, що особливо охороняється в московському районі Хорошово-Мневники в районі природно-історичного парку "Москворецький". Це лісовий масив на заході Москви, на Москві-річці, на штучному острові. Там розміщені маєтки впливових росіян, зокрема патріарха Кирила.

Службова дача МВС у Срібному Борі / Яндекс

Тим часом працівники федеральної служби охорони Росії мають "комірки" чи не по всій Москві.

Інколи в дуже неочевидних місцях – наприклад в одній будівлі з популярним кафе "Жан-Жак".

Будівля ФСТ у Стільниковому провулку / Фото Яндекс

Будинок з квартирами для співробітників ФСО на вулиці Новгородській / Яндекс.Карти

Житловий комплекс з квартирами СЗР / Wikimapia

Список "легітимних цілей" готовий: у ГУР пояснили, що нищитимуть в Росії першочергово

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що наша розвідка має список російських стратегічних об'єктів, які підлягають знищенню. Туди увійшли військові об'єкти, об'єкти оборонно-військового комплексу, де виробляють ракети, дрони, об'єкти, які стосуються логістики.

За словами розвідника, усі ці об'єкти пронумеровані та визначені за ієрархією.