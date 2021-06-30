Влада піднімає податки білому бізнесу, коли 30% економіки знаходиться в тіні, – Давидюк

Уряд знову посилює податковий тиск та на початку червня вніс до парламенту законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу.

Від цього постраждає бізнес, який зараз працює відкрито, адже цей законопроєкт передбачає збільшення податкового навантаження саме на легальний бізнес, який зараз і так сплачує податки "по-білому". Водночас в Україні паралельно функціонує чимало сірих і чорних схем з ухилення від сплати податків. Експерти зазначають, що їх ліквідація могла б наповнити грошима бюджет на 60 мільярдів гривень щорічно.

Для України надзвичайно важливо не піднімати податки. Особливо у той час, коли весь світ зменшує їх та допомагає бізнесу. Україні важливо побороти сіру тіньову зону економіки, яка складає близько 30%. Інше важливе питання – це контрабанда. Саме підняття податків призводить до короткострокового наповнення бюджету, але в довготерміновому – призводить до краху економіки,

– пояснив політичний експерт Микола Давидюк.

Тож, як зазначають експерти, збільшити податкові надходження можна ліквідувавши корупційні схеми на ринку нафтопродуктів, тютюну, під час імпорту електроніки та експорту агропродукції. За підрахунками економістів, лише через нелегальне виробництво нафтопродуктів бюджет торік недоотримав 19 мільярдів гривень.

Фахівці підрахували, ще до 10 мільярдів гривень бюджет недоотримує через сірі схеми експорту сільгоспродукції. Ще понад 8 мільярдів – через тіньовий обіг алкоголю, і до 70% втрачає казна через контрабанду побутової техніки. Тому урядовцям радять переключити увагу на "тіньовиків", а не тих, хто веде бізнес відкрито та розвиває економіку України.