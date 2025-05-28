Влада Полтавщини відповіла, чи були влучання під час нічної атаки

Росіяни атакували Україну за допомогою ударних БпЛА та балістичного озброєння. Загроза була і для Полтавської області, проте там влучань не відбулося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

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Які деталі атаки на Полтавщину

Керівник ОВА повідомив, що уночі 28 травня під час повітряної тривоги на території Полтавської області місцеві могли чути звуки, схожі на вибухи. Він зазначив, що у регіоні працювала протиповітряна оборона.

На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає,

– написав Володимир Когут.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Полтавській області оголосили ще о 22:56. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що до загрози БпЛА додалась загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Вже о 02:26 у Полтавській області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер-М". За кілька хвилин після цього вибухи пролунали вдруге.