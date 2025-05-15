Влада розповіла перші деталі атаки "Шахедів" по Волині

На Волині вранці працювали сили ППО, збито три БпЛА. Руйнувань та жертв вдалося уникнути.

У Луцьку лунали три серії вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську ОДА та мера Луцька Ігоря Поліщука.

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Вранці у Волинській області працювали сили ППО. Їм вдалося збити 3 повітряні цілі.

Руйнувань та постраждалих вдалося уникнути. Це підтвердив і міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Він зазначив, що місто атакували три БпЛА, а отже ППО, судячи з усього, збили їх усі.

Нагадаємо, вранці ворожі БпЛА атакували Луцьк. У місті тричі лунали вибухи, ймовірно, через роботу ППО. Повітряну тривогу у області за ранок оголошували двічі, між відбоєм і оголошенням нової тривоги минуло не більше 15 хвилин.

Ворожі БпЛА підлітали до міста впритул, залітаючи в область із заходу. Мешканців просили не покидати укриттів.