Жителів Румунії вночі попереджали про загрозу падіння уламків безпілотника
Джерело:Digi 24
В ніч на 23 серпня румунська влада попереджала населення прикордонного міста Тулча про можливе падіння фрагментів дронів. Там також оголошували повітряну тривогу.
Місцева влада вночі запустила оповіщення RO-Alert, яке проінформувало населення про те, що існувала ймовірність падіння деяких уламків БпЛА на територію країни.
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Влада Румунії попередила місцевих жителів
В службі з надзвичайних ситуацій Румунії повідомили, що оповіщення запустили після того, як військові виявили безпілотники, що наближалися до національного кордону.
Повітряна тривога була оголошена о 01:00, але вже о 01:43 був відбій.
Зазначається, що поки діяла повітряна тривога, в Румунії не зафіксували жодних дзвінків щодо падіння дронів або їх фрагментів на єдиний номер служби екстреної допомоги.
Влада округу зазначила, що повідомлення RO-Alert спрямовані на інформування громадян про заходи безпеки, які необхідно вжити у разі виникнення небезпеки.
Варто зазначити, що кілька днів тому, 20 серпня, у Румунії поблизу кордону з Україною вкотре виявили фрагменти невідомого безпілотника. У Міністерстві оборони Румунії тоді підтвердили, що продовжують повідомляти про ситуацію союзникам і засуджують атаки Росії проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури,