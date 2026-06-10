Найбільша загроза для Путіна – не бунти росіян: що насправді може зламати режим

Опозиція в Росії фактично знищена, а росіяни боязко обговорюють невдачі свого диктатора і не планують виступати проти нього. Однак Володимиру Путіну на це байдуже, адже реальна загроза його владі є ближчою, ніж здається.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зазначивши, що мовиться про близьке оточення російського диктатора. Поки воно мовчить, Путін у безпеці, але довго це продовжуватись не може

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Що може зламати режим Путіна?

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, Путін буде залишатись при владі доти, доки довкола нього працюватиме система залякування і доки в Росії його будуть вважати "сильним політичним лідером".

Однак найбільше по його владі б'є приниження та прояви слабкості – це те, що руйнує будь-яку політичну діяльність диктатора.

І тут не треба революції чи якоїсь потужної опозиції. Як тільки він стає слабким, його оточення робить палацовий переворот. Саме цей момент для Путіна є надзвичайно небезпечним,

– наголосив він.

Кожне угруповання навколо російського диктатора має власні фінансові інтереси. Ці люди давно вивезли своїх дітей на навчання за кордон, ці люди мають нерухомість і в Європі, і в США. Тому через санкції вони не можуть використовувати те майно, яке вони активно крали усе життя.

Пендзин сказав, що зламає режим в Росії: дивіться відео

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубна додав, що на репутацію Путіна також впливають українські діпстрайки та мідлстрайки. Зокрема, варто згадати атаку на Санкт-Пебербург – нещодавно туди прилетіли українські дрони напередодні міжнародного економічного форуму, який відвідав диктатор.

Зауважмо, що нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з Романом Абрамовичем – людиною, яка фактично уособлює весь російський олігархат. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що президент говорить відкрито про те, що російські еліти мають розуміти, в якому напрямку їх веде Путін. Зеленський дав чіткий сигнал про те, що потрібно прибрати диктатора і домовлятись з Україною.

Після зустрічі, за словами президента України, Абрамович висловив готовність передати їх безпосередньо Путіну.