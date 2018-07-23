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Влада Львова надасть матеріальну допомогу родичам загиблих у Скнилівській катастрофі

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Родинам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплатять одноразову матеріальну допомогу
Родинам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплатять одноразову матеріальну допомогу / ukrreporter.com.ua

Родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі влада Львова надасть матеріальну допомогу до 16 річниці трагедії.

Про це інформує прес-служба міської ради Львова.

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До дня пам’яті жертв та постраждалих на Скнилівському летовищі ми, зі свого боку, підтримуємо тих людей, які постраждали чи втратили рідних, виплатою матеріальної допомоги. Вона становитиме 2 тисячі гривень кожному,
– зазначила заступник начальника управління соціального захисту ЛМР Леся Дронь.

Так, згідно з розпорядженням міського голови Львова, одноразову матеріальну допомогу нададуть 48 членам сімей загиблих в авіакатастрофі. Загальна сума виплат становить 96 тисяч гривень.

Що таке Скнилівська трагедія? Це аварія, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі "Скнилів" під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) і постраждало близько 250 людей.
За кількістю загиблих, ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.

Теги: Новини України Новини політики авіація Жертви Новини Львова
Джерело: 24 канал
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