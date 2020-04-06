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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський анонсував програми для підтримки малого та середнього бізнесу

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      Влада обіцяє підтримку малому та середньому бізнесу / Сайт Президента України

      Малий та середній бізнес в Україні дуже страждає через впровадження карантину. Влада обіцяє вже незабаром презентувати дієві програми для підтримки українського підприємництва.

      Допомогти зберегти малий та середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу – одне з ключових завдань влади. Про це говорили на нараді під головуванням Володимира Зеленського, пише пресслужба Президента України.

      Дізнайтесь більше Антикризовий закон 2.0: які пільги пропонують бізнесу на час карантину

      Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової "подушки",
      – зазначив президент.

      Він додав, що саме бізнес створює робочі місця та сплачує податки.

      Влада розглядає можливість створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних. Зокрема, мова йде про кредитні канікули та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

      За словами Зеленського, нові інструменти повинні переконати бізнесменів у вигідності працювати прозоро. Його слова підтвердила радниця керівника Офісу Президента з банківських питань Вікторія Страхова.

      "Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", – наголосила Страхова.

      Тому влада планує створити нові та переглянути наявні програми підтримки бізнесу. Тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. "Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому", – підсумував Зеленський.

      Вже незабаром влада обіцяє представити дієві програми для підтримки українського підприємництва.

      Зверніть увагу! Загальнонаціональний карантин в Україні запровадили до 24 квітня. А з 6 квітня карантинні заходи посилили. Детально про те, що заборонили, читайте за посиланням.


      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Кредит Новини України Податки Робота Бізнес Володимир Зеленський
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