Зеленський анонсував програми для підтримки малого та середнього бізнесу

Малий та середній бізнес в Україні дуже страждає через впровадження карантину. Влада обіцяє вже незабаром презентувати дієві програми для підтримки українського підприємництва.

Допомогти зберегти малий та середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу – одне з ключових завдань влади. Про це говорили на нараді під головуванням Володимира Зеленського, пише пресслужба Президента України.

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Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової "подушки",

– зазначив президент.

Він додав, що саме бізнес створює робочі місця та сплачує податки.

Влада розглядає можливість створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних. Зокрема, мова йде про кредитні канікули та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

За словами Зеленського, нові інструменти повинні переконати бізнесменів у вигідності працювати прозоро. Його слова підтвердила радниця керівника Офісу Президента з банківських питань Вікторія Страхова.

"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", – наголосила Страхова.

Тому влада планує створити нові та переглянути наявні програми підтримки бізнесу. Тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. "Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому", – підсумував Зеленський.

Вже незабаром влада обіцяє представити дієві програми для підтримки українського підприємництва.

Зверніть увагу! Загальнонаціональний карантин в Україні запровадили до 24 квітня. А з 6 квітня карантинні заходи посилили. Детально про те, що заборонили, читайте за посиланням.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу