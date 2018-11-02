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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Влада системно грабує українців за допомогою завищених тарифів, – Тимошенко

      96 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Необґрунтовані тарифи на комунальні послуги – це вбивчий податок для українців.

      Про це сьогодні у Львові заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями області.

      "Тарифи на газ, електроенергію, тепло та воду – це ще один потужний податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухилитися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать – ви нікуди подітися не зможете", – констатувала Тимошенко.

      Завищені тарифи знекровлюють українські родини і вбивають внутрішній ринок, переконана Юлія Тимошенко.

      "Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів – це президент і його оточення", – зазначила лідер "Батьківщини".

      Лідер "Батьківщини" також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова і запевнила, що її команда після приходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ для населення.

      "Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 300, як це є сьогодні", – наголосила Тимошенко.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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