Влада системно грабує українців за допомогою завищених тарифів, – Тимошенко

Необґрунтовані тарифи на комунальні послуги – це вбивчий податок для українців.

Про це сьогодні у Львові заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями області.

"Тарифи на газ, електроенергію, тепло та воду – це ще один потужний податок на всіх людей. І вони не можуть від цього ухилитися. Завтра вам ще у 2 рази підвищать – ви нікуди подітися не зможете", – констатувала Тимошенко.

Завищені тарифи знекровлюють українські родини і вбивають внутрішній ринок, переконана Юлія Тимошенко.

"Сьогодні система тарифів є інструментом отримання надприбутків для дуже вузького кола людей, які насправді мають доступ до встановлення тарифів – це президент і його оточення", – зазначила лідер "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" також закликала не вірити аргументам влади, що ціна на газ встановлюється ринкова і запевнила, що її команда після приходу до влади публічно оприлюднить розрахунок ціни на енергоносії і щонайменше удвічі знизить ціну на газ для населення.

"Ми розрахуємо кожну копійку. Закладемо 30% рентабельності для розвитку української газовидобувної галузі і поставимо окупний для галузі і посильний для людей тариф. Газ буде 90 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 300, як це є сьогодні", – наголосила Тимошенко.