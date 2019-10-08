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      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть

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      Печерський суд – головна скрепа
      Печерський суд – головна скрепа / 112 Україна

      Якщо є в Україні щось вічне та стабільне - то це Печерський суд. Вже зараз не потрібно бути провидцем, щоб передбачити, що через 5-7 років "печерському кривосуддю" будуть присвячувати гнівні пости і представники чинної влади. І, можливо, навіть сам Портнов.

      Змінюються президенти, вирують Майдани, наступають та відступають війська, і тільки у Печерському суді десятиліттями нічого не змінюється. Печерський суд – наша головна скрепа. Основа державності, що незламною твердинею височіє над неспокійним, мінливим ​​життям.

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      Комусь може здатися смішним, що людина, яка п'ять років перебувала при владі, тепер скаржиться на "відоме печерське кривосуддя". Але сміятися може лише той, хто не знає істини. А істина полягає в тому, що "печерське кривосуддя" – це Ваал. Люди безсилі перед його величчю. Можна змінити Конституцію, але неможливо реформувати Печерський суд.

      Перша стаття загальної декларації прав людини каже, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах. Але це в інших країнах. Українці ж народжуються рівними у своєму безсиллі перед печерським "кривосуддям". А українські політики – у своєму безсиллі провести судову реформу та створити нормальний, цивілізований суд.

      пашинський
      Скрін зі сторінки на Facebook Сергія Пашинського

      Тому Пашинському безглуздо скаржитися на Печерський суд. Кожен, хто йде у владу, має змиритися з його неминучістю та невідворотністю. Печерський суд – це такий суд, який судить попередників. А кожен політик рано чи пізно стане чиїмось попередником. Отже, немає можливості уникнути цього похмурого фіналу.

      Автор: Денис Казанський

      До теми: Пашинського взяли під варту: адвокат оскаржуватиме судове рішення

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Печерський суд Києва Сергій Пашинський
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