Скандальні рішення суду у справі Омеляненка: суддя в 30 разів скоротив суму застави

Екс-заступника голови "Укргазбанку" Олексія Омеляненка, обвинуваченого в розкраданні 100 млн грн, суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик звільнила під "чесне слово".

Раніше цей же суд безпідставно зменшив розмір застави в 30 разів, повідомляє "Обозреватель".

Суддя В'ячеслав Підпалий в 30 разів скоротив суму застави Олексію Омеляненку. Розмір застави для банкіра, звинуваченого в крадіжці 100 млн грн, був порівнянний з вказаною сумою – 90 млн грн. Без будь-якої аргументації в квітні 2019 року Підпалий знизив суму до 3,1 млн.

Доводи звинувачення суддя не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена слідством, в десятки разів перевищує суму застави, яку встановив Підпалий. Більш того, вказане рішення учасникам суду не видали досі. Згідно із законом, не пізніше ніж через п'ять днів після оголошення рішення постанови повинні опублікувати. Минуло два місяці, а документа досі немає. А поки немає рішення, складно довести його неправомірність.

На даний момент суддя Світлана Смик відпустила Омеляненка під "чесно слово", суд не зобов'язав банкіра не залишати країну, не вилучив паспорта на зберігання і не видав електронний браслет.