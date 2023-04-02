Зазвичай так відбувається в Росії, – Кім натякнув, хто ліквідував Татарського

У Санкт-Петербурзі увечері 2 квітня на концерт до Кобзона відправили топ-пропагандиста Владлена Татарського. Російські окупанти вже "штампують" різноманітні версії того, що сталося.

Татарського підірвали під час його виступу у кафе в Санкт-Петербурзі. РосЗМІ повідомляють, що заклад пов'язують з "кухарем Путіна" Євгенієм Прігожиним, інформує 24 Канал. У росіян – вже істерика. Вони бризкають слиною та закликають завдати терористичні удари по Києву.

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Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – прокоментував тур Татарського до Кобзона.

Зазвичай, коли відбувається теракт у Росії, то це справа рук спецслужб Росії,

– заявив Кім.

Окрім того, наголошують, що смерть Татарського була вигідна російським генералам. Він активно їх критикував. Також Татарського пов'язують з Прігожиним, який конфліктує з Кремлем. Повідомляють, що його смерть може бути сигналом для "кухаря Путіна".

Ворожі телеграм-канали вже розповідають деталі підриву Татарського.

"Замасковану вибухівку на зустріч із воєнкором Владленом Татарським могла пронести жінка в статуетці. Її особистість встановлюють правоохоронці", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, очевидець події розповідає, що між Татарським та дівчиною, яка могла принести вибухівку, вочевидь, був зв'язок.