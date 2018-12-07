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      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни

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      Українське громадянство
      Українське громадянство / aviakassa.net

      Нещодавно Путін заявив, що хоче спростити отримання громадянства РФ для українців. Нічого нового не вигадали з моменту анексії Криму. Так само напередодні видавали паспорти, які потім "пішли" на референдум.

      Уявляєте, кого нам сьогодні наголосують у закордонних округах Росії люди з паспортами РФ на виборах і президента, і парламенту?! Це ще один елемент гібридної війни, в контексті "орусєнія" українців.

      В добровільно-примусовому порядку нашим громадянам, будуть "впарювати" громадянство і паспорти РФ. Але ми маємо вітати і всіляко сприяти людям, котрі в час збройної агресії прагнуть громадянства держави-агресора. Нехай краще вони будуть офіційно росіянами, ніж користаються перевагами українських паспортів і б'ють нас в спину на нашій землі.

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      Нікому не слід заважати отримати російське громадянство, відмовляти їх, звертатись до совісті, спогадів, вдячності, ще чогось – нікого й ніколи не слід зупиняти. Їхнє рішення зменшує небезпечний тягар для нашого суспільства і заодно зменшує роботу для СБУ. Але лише в тому випадку, якщо депутати в найкоротші терміни подбають про нормативну базу: як допустимо і прийнятно виявляти наявність російського громадянства, в який спосіб це має підтверджуватись перед законом, що і в якому порядку робити далі, як вирішувати господарські суперечки з тепер вже іноземними громадянами.

      В цьому контексті ще раз наголошую також на необхідності згуртуватися навколо законопроекту №9266, який позбавляє іноземців обиратися і бути обраними на території України. Це стосується лише тих громадян, які присягнули на вірність іншій державі, отримали паспорт іншої держави, але ще в них залишився не анульований паспорт України. Дуже корисна для національної безпеки України ініціатива – лише слід забезпечити їй відповідний правовий супровід. Адже перш за все, громадянство – це відповідальність. Не стільки права, скільки обов'язки – як мінімум, поки країна протистоїть збройній навалі агресора.

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      У нашому законодавстві є дуже небезпечна прогалина: відсутність правових механізмів позбавлення громадянства і головне – виборчих прав осіб, що є громадянами інших держав. Або як мінімум – позбавлення виборчих прав громадян ворожих до України держав, котрі мають до нас територіальні претензії. Таких небагато, ми їх всі прекрасно знаємо, тому перелік буде коротким і вичерпним.

      Всі ми, на жаль, знайомі з практикою роботи більшості наших судів. Тому для таких випадків – формальне визнання власника російського паспорту більше не громадянином України – навряд чи варто в законі визначати обов'язковість судової процедури. Як мінімум до кінця окупації бодай найменшої латки нашої землі це має відбуватись за прощеною процедурою: скажімо, достатньо наявності копії російського паспорту, засвідченої представником СБУ та поліції. Тоді вилучається український паспорт і на певний період надається тимчасова довідка – для залагодження питань з житлом, бізнесом, роботою, позиками тощо. Головне, щоб такі довідки не давали права на участь у виборах. Бо владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни.

      Жодних конфліктів не має виникати: ми ж не викидатимемо особу в нікуди. Тепер людина має громадянство іншої держави – ми з цим беззаперечно згодні. Просто захищаємо свій власний правовий і політичний простір від зовнішніх втручань.

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      Автор: Ігор Лапін
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Публікації Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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