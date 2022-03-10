Влаштували "палкий" прийом: українські артилеристи потужно вдарили по окупантах
Джерело:телеграм-канал Сухопутних військ ЗСУ
Вічність можна дивитися на те, як наші військові гатять по окупантах. Так, у мережі виклали відео, на якому українські артилеристи "зігрівають" ворогів.
Круте відео з'явилося на телеграм-каналі Сухопутніх військ ЗСУ. Воно просто заряджене на те, щоб пишатися нашими хлопцями кожної секунди все більше!
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Наші артилеристи "зігріли" ворогів у люті морози
За прогнозами синоптиків, до України ідуть морози. Та завдяки діям артилеристів 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ворогам холодно не буде,
– йдеться у публікації.
Окупантів зігріє "палкий" прийом українських реактивних систем залпового вогню. На відео ми можемо насолоджуватися симфонією, якою зустріли чергову колону окупантів українські артилеристи.
Дивіться, як артилеристи б'ють по колоні окупантів:
І, ясна річ, ворогів відправили слідом за "рускім воєнним корабльом".
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