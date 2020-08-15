Власник затонулого танкера Delfi перешкоджає евакуації судна, – Криклій
Судновласник затонулого в Одесі танкера Delfi створює перешкоди для евакуації судна. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що правоохоронцям час детальніше ознайомитися з його діяльністю.
Власник Delfi подав у Господарський суд Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна, написав у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Міністр з іронією додав: "навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".
Добре, що суд відмовив їм у задоволенні клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації,
– написав Криклій.
За його словам, ті, хто створив та не вирішив проблеми, й надалі продовжують їх спричиняти та перешкоджати евакуації.
Криклій також додав, що вже час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України. А також встановити мету, яку він хоче досягти своїми діями.
Нагадаємо, раніше Криклія призначили відповідальним за підняття затонулого танкера.
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Що відомо про катастрофу танкера Delfi
- У листопаді 2019 року судно перекинулось і сіло на мілину біля одеського пляжу "Дельфін".
- Власник не забрав танкер, хоча мав зробити це до квітня 2020 року.
- Усі спроби забрати Delfi виявились невдалими.
- Наприкінці червня з танкера стався витік нафтопродуктів.
- 31 липня Адміністрація морських портів України анонсувала повторний конкурс, підрядника знайшли.
- Танкер Delfi обіцяють прибрати до 24 серпня.