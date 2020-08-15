Судновласник затонулого в Одесі танкера Delfi створює перешкоди для евакуації судна. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що правоохоронцям час детальніше ознайомитися з його діяльністю.

Власник Delfi подав у Господарський суд Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії щодо судна, написав у фейсбуці міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Міністр з іронією додав: "навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".

Добре, що суд відмовив їм у задоволенні клопотання про забезпечувальні заходи і ми продовжуємо роботи з евакуації,

– написав Криклій.

За його словам, ті, хто створив та не вирішив проблеми, й надалі продовжують їх спричиняти та перешкоджати евакуації.

Криклій також додав, що вже час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України. А також встановити мету, яку він хоче досягти своїми діями.

Нагадаємо, раніше Криклія призначили відповідальним за підняття затонулого танкера.

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