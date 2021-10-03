Власнику грузинської квартири, де переховувався Саакашвілі, оголосили звинувачення

3 жовтня 2021 , 19:15
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Джерело:

"Эхо Кавказа"

Власнику квартири, в якій затримали Михаїла Саакашвілі, оголосили звинувачення. Мовиться про приховування злочинів.

Попередньо, 1 жовтня, його арештували разом з Саакашвілі. 3 жовтня прокуратура країни повідомила йому про звинувачення. 

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Власнику квартири, де затримали Саакашвілі, пред'явили звинувачення

Прокуратура Грузії пред'явила звинувачення власнику квартири, в якій переховувався третій президент країни Михайло Саакашвілі. Чоловікові ставиться в провину приховування злочинів,
– мовиться у повідомленні. 

У відомстві заявили, що чоловік знав про те, що Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії та 30 вересня надав йому свою квартиру.

За статтею, у якій висунули звинувачення, йому загрожує до 4 років ув'язнення. 

Що відомо про затримання Саакашвілі та власника квартири

  • Михеїла Саакашвілі та власника квартири, у які він переховувався затримали вранці 1 жовтня.
  • Відомо, що квартира, у якій їх затримали – у Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі. 
  • Політика ув'язнили через відкриті кримінальні справи, за однією з яких суд заочно виніс рішення про 6 років ув'язнення. 
  • Лідерка країни Саломе Зурабішвілі виступила з категоричною заявою – мовляв, вона ніколи не помилує політика.
  • 3 жовтня на брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишиться осторонь справи політика в Грузії, натомість домагатиметься повернення Саакашвілі, який є її громадянином. До цього долучаться усі необхідні інституції.
Автор: Діана Квасневська