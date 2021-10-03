Власнику грузинської квартири, де переховувався Саакашвілі, оголосили звинувачення

Власнику квартири, в якій затримали Михаїла Саакашвілі, оголосили звинувачення. Мовиться про приховування злочинів.

Попередньо, 1 жовтня, його арештували разом з Саакашвілі. 3 жовтня прокуратура країни повідомила йому про звинувачення.

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Власнику квартири, де затримали Саакашвілі, пред'явили звинувачення

Прокуратура Грузії пред'явила звинувачення власнику квартири, в якій переховувався третій президент країни Михайло Саакашвілі. Чоловікові ставиться в провину приховування злочинів,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві заявили, що чоловік знав про те, що Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії та 30 вересня надав йому свою квартиру.

За статтею, у якій висунули звинувачення, йому загрожує до 4 років ув'язнення.

Що відомо про затримання Саакашвілі та власника квартири