У Львові в готелі "Власта" 4 серпня спалахнула пожежа. На жаль, не минулося без постраждалих, а попередня причина загоряння – вибух в одному із номерів.

24 Канал зібрав усю інформацію щодо пожежі у "Власті", відому на цей момент.

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Що відомо про пожежу у готелі "Власта"?