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24 Канал Новини України Був вибух, постраждали люди: усе, що відомо про пожежу у готелі "Власта" у Львові
4 серпня, 16:32
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Був вибух, постраждали люди: усе, що відомо про пожежу у готелі "Власта" у Львові

Софія Рожик

У Львові в готелі "Власта" 4 серпня спалахнула пожежа. На жаль, не минулося без постраждалих, а попередня причина загоряння – вибух в одному із номерів.

24 Канал зібрав усю інформацію щодо пожежі у "Власті", відому на цей момент.

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Що відомо про пожежу у готелі "Власта"?

 

 

16:27, 04 серпня

За словами мешканців готелю, було чутно вибух, що пролунав на 9 поверсі в кімнаті одного з мешканців, після чого й виникла пожежа.

16:26, 04 серпня

Який стан постраждалих?

Як уточнили у Першому медичному об'єднанні Львова, саме до їх лікарень поступило двоє пацієнтів. 

Так, 25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми лікарні святого Луки: він має опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка – стабільний. 

До лікарні святого Пантелеймона поступила жінка із отруєнням чадним газом, її стан теж стабільний. 

Пацієнтам надають всю необхідну медичну допомогу.

15:47, 04 серпня

15:46, 04 серпня

У ДСНС розповіли про складнощі гасіння пожежі

На момент прибуття вогнеборців приміщення будівлі вже були дуже задимлені, з верхніх поверхів вибивався чорний густий дим.

Такі умови ускладнювали пошук осередку займання та евакуацію людей.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей, у рятувальних пристроях. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова,
– розповіли у ДСНС.

15:05, 04 серпня

Мешканець "Власти" розповів про пожежу в готелі

Мешканець готелю пан Іван розповів, що проживав на 11 поверсі, а дим помітив на 9.

Горілим таким, дротом смерділо. Я спустився на рецепцію і сказав їм, що дим. А назад мене вже не пустили,
– поділився він.

У номері залишилася жінка-інвалід та внук.

"Я почав просити, щоб вивели, бо не пускають. Слава Богу, що врятували", – додав чоловік.

14:04, 04 серпня

Відома попередня причина займання

Попередньо у номері чоловіка, який отримав сильні опіки, стався вибух. 

Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група,
– вказали у Львівській міській раді.

14:01, 04 серпня

Постраждали 6 людей

На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про 6 потерпілих, зокрема 2 дітей. Один чоловік отримав сильні опіки.

Постраждалі – це дорослі віком від 25 до 62 років, а неповнолітні – 14-річні брати.

Повідомлялося, що потерпілих забирала швидка допомога. Ті, хто залишався в готелі у момент пожежі виходили на балкони, щоб врятуватися від диму та вогню.

Загрози їх життю немає.

13:27, 04 серпня

Речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів:

Про причини пожежі важко говорити, оскільки там досить висока температура. Після цього оглянуть приміщення спеціалісти й встановлять точну причину займання.

Загоряння виникло в одному із номерів. Також згоріли сусідні кімнати й пошкоджені верхні поверхи. 

До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки.

13:25, 04 серпня

Станом на 13:20 пожежа повністю ліквідована.

12:50, 04 серпня

В обід 4 серпня у готелі "Власта" на вулиці Клепарівська, 30 сталося загоряння. 

У ДСНС повідомили 24 Каналу, що пожежа була зафіксована на 9 поверсі будівлі.