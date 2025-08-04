Був вибух, постраждали люди: усе, що відомо про пожежу у готелі "Власта" у Львові
У Львові в готелі "Власта" 4 серпня спалахнула пожежа. На жаль, не минулося без постраждалих, а попередня причина загоряння – вибух в одному із номерів.
24 Канал зібрав усю інформацію щодо пожежі у "Власті", відому на цей момент.
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Що відомо про пожежу у готелі "Власта"?
За словами мешканців готелю, було чутно вибух, що пролунав на 9 поверсі в кімнаті одного з мешканців, після чого й виникла пожежа. Як уточнили у Першому медичному об'єднанні Львова, саме до їх лікарень поступило двоє пацієнтів. Так, 25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми лікарні святого Луки: він має опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка – стабільний. До лікарні святого Пантелеймона поступила жінка із отруєнням чадним газом, її стан теж стабільний. Пацієнтам надають всю необхідну медичну допомогу. На момент прибуття вогнеборців приміщення будівлі вже були дуже задимлені, з верхніх поверхів вибивався чорний густий дим. Такі умови ускладнювали пошук осередку займання та евакуацію людей. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей, у рятувальних пристроях. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова, Мешканець готелю пан Іван розповів, що проживав на 11 поверсі, а дим помітив на 9. Горілим таким, дротом смерділо. Я спустився на рецепцію і сказав їм, що дим. А назад мене вже не пустили, У номері залишилася жінка-інвалід та внук. "Я почав просити, щоб вивели, бо не пускають. Слава Богу, що врятували", – додав чоловік. Попередньо у номері чоловіка, який отримав сильні опіки, стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група, На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про 6 потерпілих, зокрема 2 дітей. Один чоловік отримав сильні опіки. Постраждалі – це дорослі віком від 25 до 62 років, а неповнолітні – 14-річні брати. Повідомлялося, що потерпілих забирала швидка допомога. Ті, хто залишався в готелі у момент пожежі виходили на балкони, щоб врятуватися від диму та вогню. Загрози їх життю немає. Речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів: Про причини пожежі важко говорити, оскільки там досить висока температура. Після цього оглянуть приміщення спеціалісти й встановлять точну причину займання. Загоряння виникло в одному із номерів. Також згоріли сусідні кімнати й пошкоджені верхні поверхи. До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки. Станом на 13:20 пожежа повністю ліквідована. В обід 4 серпня у готелі "Власта" на вулиці Клепарівська, 30 сталося загоряння. У ДСНС повідомили 24 Каналу, що пожежа була зафіксована на 9 поверсі будівлі.
Який стан постраждалих?
У ДСНС розповіли про складнощі гасіння пожежі
– розповіли у ДСНС.
Мешканець "Власти" розповів про пожежу в готелі
– поділився він.
Відома попередня причина займання
– вказали у Львівській міській раді.
Постраждали 6 людей
За словами мешканців готелю, було чутно вибух, що пролунав на 9 поверсі в кімнаті одного з мешканців, після чого й виникла пожежа.
Як уточнили у Першому медичному об'єднанні Львова, саме до їх лікарень поступило двоє пацієнтів.
Так, 25-річний постраждалий перебуває у центрі термічної травми лікарні святого Луки: він має опіки 16% поверхні тіла, а також дихальних шляхів. Стан чоловіка – стабільний.
До лікарні святого Пантелеймона поступила жінка із отруєнням чадним газом, її стан теж стабільний.
Пацієнтам надають всю необхідну медичну допомогу.
На момент прибуття вогнеборців приміщення будівлі вже були дуже задимлені, з верхніх поверхів вибивався чорний густий дим.
Такі умови ускладнювали пошук осередку займання та евакуацію людей.
Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей, у рятувальних пристроях. 6 людей госпіталізували до медичних закладів Львова,
Мешканець готелю пан Іван розповів, що проживав на 11 поверсі, а дим помітив на 9.
Горілим таким, дротом смерділо. Я спустився на рецепцію і сказав їм, що дим. А назад мене вже не пустили,
У номері залишилася жінка-інвалід та внук.
"Я почав просити, щоб вивели, бо не пускають. Слава Богу, що врятували", – додав чоловік.
Попередньо у номері чоловіка, який отримав сильні опіки, стався вибух.
Причини вибуху наразі не встановлені. На місці працює слідчо-оперативна група,
На момент пожежі в будівлі перебували люди. Усіх мешканців і працівників евакуювали. Відомо про 6 потерпілих, зокрема 2 дітей. Один чоловік отримав сильні опіки.
Постраждалі – це дорослі віком від 25 до 62 років, а неповнолітні – 14-річні брати.
Повідомлялося, що потерпілих забирала швидка допомога. Ті, хто залишався в готелі у момент пожежі виходили на балкони, щоб врятуватися від диму та вогню.
Загрози їх життю немає.
Речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев розповів:
Про причини пожежі важко говорити, оскільки там досить висока температура. Після цього оглянуть приміщення спеціалісти й встановлять точну причину займання.
Загоряння виникло в одному із номерів. Також згоріли сусідні кімнати й пошкоджені верхні поверхи.
До гасіння пожежі залучили 70 рятувальників і 11 одиниць техніки.
Станом на 13:20 пожежа повністю ліквідована.
В обід 4 серпня у готелі "Власта" на вулиці Клепарівська, 30 сталося загоряння.
У ДСНС повідомили 24 Каналу, що пожежа була зафіксована на 9 поверсі будівлі.