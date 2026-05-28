В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців

27 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який врегульовує порядок проходження військово-лікарської комісії для іноземців, що служать або планують вступити до лав ЗСУ. Документ встановлює чіткі правила медичного огляду та експертизи для іноземних добровольців.

Про це ідеться у заяві Верховної Ради.

Як та де іноземець може пройти ВЛК?

Зазначається, що згідно із документом медичний огляд та експертиза іноземних добровольців здійснюватимуться для:

визначення придатності до військової служби,

встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків,

визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Експертизу проводитиме військово-лікарська комісія, яка формуватиметься при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у медичних закладах Міноборони, МВС, СБУ та інших структур сектору безпеки та оборони.

Окрім того, до цього процесу залучатимуть і державні та комунальні цивільні заклади охорони здоров'я.

Зауважимо, що наразі законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями. Через це виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням та реабілітацією.

Хто обов'язково має пройти ВЛК?

Під час воєнного стану медогляд мають пройти усі військовозобов'язані. Мовиться про тих, хто отримав повістку чи направлення від ТЦК.

Разом із тим, ВЛК мають пройти громадяни, у яких раніше був статус "обмежено придатний" або "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час". За умови, якщо вони не проходили повторний огляд після змін у 2024 році.

Військовослужбовці також мають пройти військово-лікарську комісію, аби перевірити стан здоров'я після поранень.

Законодавство зобов'язує жінок також проходити ВЛК – ідеться про тих, у кого є медична чи фармацевтична освіта, які отримали диплом після 2025 року. Таких жінок зобов'язують пройти ВЛК упродовж 60 днів після взяття на військовий облік. Також їм потрібно оновити дані та оформити військово-облікові документи.