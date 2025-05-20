Чи потрібно військовозобовʼязаним щороку проходити ВЛК: відповідь Міноборони

Військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких раніше було визнано обмежено придатними до служби, зобовʼязані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Для цього їм необхідно самостійно звернутися до ТЦК та СП.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Міноборони на запит нардепа, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.

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Кому з військовозобовʼязаних доведеться знову пройти ВЛК

Усі громадяни віком від 25 до 60 років, які до 12 лютого 2025 року були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року.

Такі громадяни зобовʼязані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду,

– пояснили в Міноборони.

Водночас у відомстві зазначили, що військовозобовʼязаних, у яких термін дії відстрочки від мобілізації ще не закінчився, на ВЛК не направляють.

Однак є винятки. Йдеться про випадки, коли громадяни підписують контракт на службу, вже були визнані обмежено придатними, але не проходили повторний огляд, або ж добровільно виявили бажання пройти ВЛК.