Чи потрібно військовозобовʼязаним щороку проходити ВЛК: відповідь Міноборони
- Військовозобовʼязані чоловіки від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними, повинні пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року.
- Повторну ВЛК не слід проходити тим, у кого ще дійсний термін відстрочки від мобілізації, якщо вони не підписали контракт чи добровільно не виявили бажання пройти огляд.
Військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, яких раніше було визнано обмежено придатними до служби, зобовʼязані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Для цього їм необхідно самостійно звернутися до ТЦК та СП.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Міноборони на запит нардепа, члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.
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Кому з військовозобовʼязаних доведеться знову пройти ВЛК
Усі громадяни віком від 25 до 60 років, які до 12 лютого 2025 року були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року.
Такі громадяни зобовʼязані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста з метою отримання направлення на ВЛК для проходження медичного огляду,
– пояснили в Міноборони.
Водночас у відомстві зазначили, що військовозобовʼязаних, у яких термін дії відстрочки від мобілізації ще не закінчився, на ВЛК не направляють.
Однак є винятки. Йдеться про випадки, коли громадяни підписують контракт на службу, вже були визнані обмежено придатними, але не проходили повторний огляд, або ж добровільно виявили бажання пройти ВЛК.