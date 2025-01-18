Мобілізація в Україні: кому потрібно пройти ВЛК до 5 лютого

В Україні скасували статус обмежено придатних до служби громадян. У зв'язку з цим певній категорії військовозобов'язаних потрібно пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого.

Інакше громадянину можуть виписати штраф. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Хто повинен пройти ВЛК до 5 лютого

У Міноборони кажуть, що 4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який скасував статус "обмежено придатний".

Згідно з цими змінами, громадяни України, що були визнані обмежено придатними до військової служби, впродовж дев'яти місяців з дня набрання чинності цього закону підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Тобто, громадяни зі статусом "обмежено придатний" мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Там зазначають, що у випадку, якщо така особа не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Однак, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК і військовозобов'язаний не виконає її умови, у застосунку відобразиться статус "в розшуку".

Як штрафуватимуть громадян, які вчасно не пройшли ВЛК

Речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея у коментарі місцевому виданню "Про все" розповіла, що з 6 лютого 2025 року порушників почнуть штрафувати.

Є часові обмеження, коли люди мають прийти. На наступний день після визначеного крайнього терміну ми вже можемо притягнути людину до відповідальності за порушення військового обліку,

– каже Кривошея.

Вона також додала, що штраф становитиме від 17 до 25,5 тисяч гривень. Однак, у процесі розгляду постанови начальником ТЦК за наявності поважної причини штраф можуть не накладати.

Речниця Черкаського обласного ТЦК зазначила, що військові також мають пройти ВЛК, якщо вони мали поранення чи були визнаними обмежено придатними до служби. Окрім цього, медичний огляд варто пройти придатним до військової служби громадянам, які востаннє проходили його понад рік тому.