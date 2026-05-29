Мобілізація в Україні: яка періодичність проходження ВЛК і строк дії висновку

Під час воєнного стану деякі категорії осіб мають проходити медичний огляд військово-лікарською комісією. Висновок для когось діє рік, а когось – безстроково.

Детальніше про це розповіли у Міноборони.

Який термін довідки ВЛК?

У Міноборони пояснили, що якщо проводиться базовий медичний огляд і за результатами не виявлено потреби у проходженні додаткових досліджень, то терміни проходження ВЛК не можуть перевищувати 6 днів.

Якщо ж потрібно додаткові дослідження в умовах стаціонару або огляду іншими лікарями, то загальний термін не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення.

Зважаючи на те, що ВЛК лише визначає придатність до служби на поточний момент, за відсутності скарг та медичних документів про хвороби, комісія може обмежитися базовими аналізами та базовим оглядом лікарів,

– зазначили у міністерстві.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про придатність до військової служби дійсне 1 рік. Коли минає цей термін медичні дані в базі "Оберіг" та застосунку Резерв+ вважатимуться застарілими. Тож військовозобов'язаного можуть направити на новий медичний огляд.

Якщо ж була встановлена "непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців", то прийти на переогляд варто за 3 – 4 тижні до закінчення терміну, зазначеного в довідці.

У випадку висновку "непридатність до військової служби" і виключення з військового обліку, то повторний медичний огляд проходити не треба.

А от, якщо протягом року з'явилося нове тяжке захворювання або відбулася операція, то військовозобов'язаний може ініціювати новий огляд ВЛК раніше встановленого терміну.

Нагадаємо, що ВЛК під час воєнного стану повинні проходити обов'язково військовозобов'язані, у тому числі громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний" чи "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", а також військові, яким потрібно переглядати стан здоров'я.

ВЛК треба проходити жінкам із медичною або фармацевтичною освітою.

Обов'язковий медогляд стосується також добровольців, які хочуть долучитись до служби за контрактом.