Нардеп сказав, що загрожує тим, хто не прийде повторну ВЛК до 5 червня

Громадяни, яких раніше визнали обмежено придатними, повинні до 5 червня пройти повторну військово-лікарську комісію. Тим, хто не зробить цього, загрожує штраф.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Дивіться також У Міноборони відповіли, чи повинні заброньовані повторно пройти ВЛК

Що загрожує, якщо не пройти ВЛК до 5 червня

Народний депутат наголосив, що станом на зараз у Раді немає жодних ініціатив законодавчих змін щодо продовження терміну проходження повторної ВЛК військовозобов'язаними, які раніше були визнані обмежено придатними.

Федієнко розповів, що, згідно з чинним законодавством, якщо громадянин до 5 червня не встиг пройти військово-лікарську комісію, ТЦК матимуть право накласти штраф.

Відповідний штраф від 17 до 25 тисяч гривень на такого військовозобов'язаного,

– зазначив нардеп.

Читайте також Нові правила бронювання, ВЛК і виїзд за кордон до 23 років: якою буде мобілізація у червні

Зверніть увагу! З 4 травня 2024 року в Україні скасовано статус "обмежено придатний" до військової служби.