Вloomberg показав 20 найбагатших росіян, які досі перебувають не під санкціями

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну США, Європейський союз та Велика Британія запровадили жорсткі санкції проти російських мільярдерів. Однак, половина найбагатших російських олігархів досі не потрапила під обмеження.

Загалом під санкції Заходу потрапили російські мільярдери, статки яких до війни з Україною складали від 200 мільярдів доларів.

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Так, Британія наклала санкції на 10 найбагатших мільярдерів, ЄС – на 9 , США – лише на чотирьох.

4 з 5 найбагатших росіян не під санкціями

У всіх трьох списках фігурують лише троє олігархів, а 4 з 5 найбагатших людей Росії ніде не підпадають під санкції. Їх очолює найбагатша людина країни Володимир Потанін, металургійний магнат, статки якого становили 30 мільярдів доларів на 18 лютого,

– йдеться у розслідуванні.

Хто з російських олігархів досі не під санкціями

Володимир Потанін – президент "Норильськ Нікель". Після впровадження санкцій проти Росії його статки скоротилися з 30,2 мільярда доларів до 27,1 мільярда доларів;

Володимир Лісін – голова ради директорів "Новолипецька Сталь", його статки скоротилися з 28 мільярдів доларів до 21 мільярд доларів;

Леонід Міхельсон – голова правління газової компанії "Новатек". Після санкцій проти Росії його статки зменшилися з 29,2 мільярда доларів до 24,7 мільярда доларів;

Вагіт Алекпєров – голова ради директорів Лукойл. Після введення санкцій статки зменшилися з 22,5 мільярда доларів до 5,3 мільярда доларів;

Михайло Прохоров – засновник інвестгрупи "Онексім". Через економічний тиск його статки залишилися незмінними – 13,8 мільярда доларів;

Дмитро Риболовлєв – акціонер "Банку Кіпру" та ФК "Монако". Після санкцій його статки скоротилися з 10,8 мільярда доларів до 10,7 мільярда доларів;

В’ячеслав Кантор – власник хімкомпанії "Акрон". Його статки після санкції Заходу зросли з 10,6 мільярда доларів до 10,7 мільярда доларів;

Леонід Федун – віцепрезидент Лукойл. Його статки зменшилися з 8,5 мільярда доларів до 1,7 мільярда доларів;

Олександр Абрамов – співзасновник "Евраз". Після санкцій проти Росії статки зменшилися з 8,3 млрд доларів до 7,1 мільярда доларів;

Андрій Гурієв – засновник хімкомпанії "Фосагро". Після санкцій його статки зросли з 7,9 мільярда доларів до 8,7 мільярда доларів.

Чому санкції оминули олігархів

Загалом, за даними Вloomberg, з початку вторгнення Росії в Україну США заморозили активи 852 людей, Євросоюз – 775 олігархів, а Британія – 982 людей.

Колишній очільник підрозділу з питань санкцій Мінфіну США Джон Сміт припустив, що ці мільярдери могли уникнути санкцій тому, що їх не вважають близькими до рішень Кремля.

Або ж, спершу уряди хочуть розробити план, перш ніж накласти санкції.

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